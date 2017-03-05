Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

На алматинском Арбате упал экран

5 марта 2017, 14:26

Пока официальные ведомства комментарии по данному поводу не дают.


В Алматы в районе Арбата упала рекламная конструкция, сообщает Zakon.kz.

Фото с место инцидента опубликовала на своей странице в Facebook Индира Хаметчина.

"Был экран. Нет экрана", - так подписала женщина фотографии.

Пока официальные ведомства комментарии по данному поводу не дают.




Фото: социальные сети

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...