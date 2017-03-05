На алматинском Арбате упал экран
5 марта 2017, 14:26
Пока официальные ведомства комментарии по данному поводу не дают.
В Алматы в районе Арбата упала рекламная конструкция, сообщает Zakon.kz.
Фото с место инцидента опубликовала на своей странице в Facebook Индира Хаметчина.
"Был экран. Нет экрана", - так подписала женщина фотографии.
Пока официальные ведомства комментарии по данному поводу не дают.
Фото: социальные сети
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