Ученые из США засняли фантастически красивую медузу
5 марта 2017, 14:45
Съемка была сделана на глубине около 3000 метров во время первого погружения на аппарате «Utu» 21 февраля.
Необычная медуза была заснята в глубинах Тихого океана, передает ecoportal.su.
Исследователи из Американской администрации океанических и атмосферных исследований (NOAA) засняли в южной части Тихого океана фантастически красивую медузу.
Съемка была сделана на глубине около 3000 метров во время первого погружения на аппарате «Utu» 21 февраля.
Фото: скриншот
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