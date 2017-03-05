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Ученые из США засняли фантастически красивую медузу

5 марта 2017, 14:45

Съемка была сделана на глубине около 3000 метров во время первого погружения на аппарате «Utu» 21 февраля.


Необычная медуза была заснята в глубинах Тихого океана, передает ecoportal.su.

Исследователи из Американской администрации океанических и атмосферных исследований (NOAA) засняли в южной части Тихого океана фантастически красивую медузу.

Съемка была сделана на глубине около 3000 метров во время первого погружения на аппарате «Utu» 21 февраля.


Фото: скриншот

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