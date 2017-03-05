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В Японии потерпел крушение вертолет спасательной службы

5 марта 2017, 15:07

Вертолет, на борту которого находились девять человек, вылетел для учебного полета в воскресенье из аэропорта Мацумото в префектуре Нагано.


Вертолет спасательной службы Японии потерпел крушение, три члена экипажа находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

Вертолет, на борту которого находились девять человек, вылетел для учебного полета в воскресенье из аэропорта Мацумото в префектуре Нагано.

Через 30 минут он должен был приземлиться на запасную вертолетную площадку в горах, когда же он не вышел на связь, спасательный центр обратился за помощью к полиции. Через два часа обломки вертолета были обнаружены полицейским вертолетом в горах в той же префектуре на высоте 1600 метров.

К этому часу найдены три человека, по сообщениям спасателей, они находятся в состоянии "остановки сердца и легких". В Японии констатировать смерть имеют право только врачи, спасатели, обнаружившие пострадавших, могут лишь зафиксировать их состояние.

Остальные шесть человек пока не найдены. Полиция ведет поиски и выясняет причины происшествия.

Фото: AFP 2017

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