В Японии потерпел крушение вертолет спасательной службы

Вертолет, на борту которого находились девять человек, вылетел для учебного полета в воскресенье из аэропорта Мацумото в префектуре Нагано.

Вертолет спасательной службы Японии потерпел крушение, три члена экипажа находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.





Вертолет, на борту которого находились девять человек, вылетел для учебного полета в воскресенье из аэропорта Мацумото в префектуре Нагано.





Через 30 минут он должен был приземлиться на запасную вертолетную площадку в горах, когда же он не вышел на связь, спасательный центр обратился за помощью к полиции. Через два часа обломки вертолета были обнаружены полицейским вертолетом в горах в той же префектуре на высоте 1600 метров.





К этому часу найдены три человека, по сообщениям спасателей, они находятся в состоянии "остановки сердца и легких". В Японии констатировать смерть имеют право только врачи, спасатели, обнаружившие пострадавших, могут лишь зафиксировать их состояние.





Остальные шесть человек пока не найдены. Полиция ведет поиски и выясняет причины происшествия.



