В Каспийском море в 243 километрах от Актау произошло землетрясение
5 марта 2017, 15:13
Эпицентр подземного толчка находился на глубине 66 километров.
Землетрясение магнитудой 3,1 балла зарегистрировано в акватории Каспия 5 марта. Об этом сообщает республиканский центр сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана (НАНА), передает Lada.kz.
Землетрясение зафиксировано 5 марта в 08:57 по местному времени.
Эпицентр подземного толчка находился на глубине 66 километров.
Координаты гипоцентра 41°31′12″ северной широты, 50°23′24″ восточной долготы.
Землетрясение произошло примерно в 243 километрах от Актау.
Фото: Lada.kz
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