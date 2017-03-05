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В Каспийском море в 243 километрах от Актау произошло землетрясение

5 марта 2017, 15:13

Эпицентр подземного толчка находился на глубине 66 километров.


Землетрясение магнитудой 3,1 балла зарегистрировано в акватории Каспия 5 марта. Об этом сообщает республиканский центр сейсмологической службы при национальной академии наук Азербайджана (НАНА), передает Lada.kz.

Землетрясение зафиксировано 5 марта в 08:57 по местному времени.

Эпицентр подземного толчка находился на глубине 66 километров.

Координаты гипоцентра 41°31′12″ северной широты, 50°23′24″ восточной долготы.

Землетрясение произошло примерно в 243 километрах от Актау.

Фото: Lada.kz


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