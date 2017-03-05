Вечер UFC без Нурмагомедова в Лас-Вегасе скрасил убойный нокаут с колена

В главном бою UFC 209 в Лас-Вегасе Тайрон Вудли защитил чемпионский титул в бою со Стефеном Томпсоном.





Напомним, что первоначально заявленный как соглавный бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона был отменён из-за болезни российского бойца.