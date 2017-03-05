Вечер UFC без Нурмагомедова в Лас-Вегасе скрасил убойный нокаут с колена
5 марта 2017, 15:47
В главном бою UFC 209 в Лас-Вегасе Тайрон Вудли защитил чемпионский титул в бою со Стефеном Томпсоном.
Самым зрелищным эпизодом UFC 209 стал удар коленом, которым голландец Алистер Оверим по прозвищу Разрушитель нокаутировал новозеландца Марка Ханта по прозвищу Доктор, сообщает Life.ru.
В главном бою UFC 209 в Лас-Вегасе Тайрон Вудли защитил чемпионский титул в бою со Стефеном Томпсоном.
Напомним, что первоначально заявленный как соглавный бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона был отменён из-за болезни российского бойца.
Фото: скриншот
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