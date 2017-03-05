В Актау за полученные от школьников дары директорам и учителям грозит штраф

Накануне 8 марта в школах города будут проводиться массовые проверки, финансовая полиция обратит внимание на родителей, которые будут приносить подарки для педагогов или директоров школ.

За любые дары, включая цветы и конфеты, должностных лиц в школах будут привлекать к ответственности. Согласно Кодексу об административных правонарушениях на них будет наложен штраф, передает Tumba.kz.

Похоже, в области решили объявить бой всевозможным школьным подаркам и подношениям. Традиционные цветы также попали в список запрещенных даров.

Первые сообщения о запрете дарить подарки учителям, появились 3 марта в мессенджере WhatsApp.

- Накануне 8 марта в школах города будут проводиться массовые проверки, финансовая полиция обратит внимание на родителей, которые будут приносить подарки для педагогов или директоров школ. Хотим предупредить родителей, что запретили дарить и цветы, - пишут жители Актау в WhatsApp.

- Скоро 8 марта, собирались вручить своему классному руководителю цветы и поделки, а тут огорошили таким сообщением, - подобных сообщений в соцсетях сейчас немало.

В Департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции Мангистауской области корреспонденту «Тумбы» сообщили, что о какой-то целенаправленной охоте на педагогов речи не идет.

- Незаконное вознаграждение в виде любых подарков должностному лицу влечет штраф согласно Кодексу об административных правонарушениях. Это и раньше было. Но можем сказать, что служба действительно проводит мероприятия, направленные на искоренение коррупции, в том числе в стенах средних школ, - отмечают в ведомстве.

В Департаменте подчеркивают, что речь идет о руководителях госучреждений и госслужащих. Однако считают, что получение каких–либо подарков со стороны учеников, родителей обычными учителями также следует приравнять к действиям, недостойным педагога.

- Нужно еще со школьной скамьи приучать детей, что подарки – это плохо, иначе у нас вырастает поколение взяточников, для которых подарки учителям или кому-нибудь еще – норма поведения, - добавили в антикоррупционном ведомстве.

Подобные новости можно сейчас услышать из всех уголков страны. К примеру, в Алматы запретили собирать деньги для оформления и организации новогодних подарков для школьников. В связи с этим в прошлом году для новогоднего оформления каждой школе были выделены средства из местного бюджета.

В социальных сетях родители не то, чтобы разделились на два лагеря, обсуждая новшество, просто есть разные мнения. Одни рады, что, наконец, взялись за учителей, устраивающих поборы, другие говорят, что подарки дарят от души и этого запрещать не следует.

- Это всегда было делом добровольным. Конечно, есть, скажем так, зажравшиеся люди, которые предлагают собирать чуть ли не по сто долларов, даже не думая о том, что не у всех есть такие деньги. Но элементарные цветы запрещать не стоит, - пишет одна из пользователей соцсетей Элина М.

- Букет цветов - это ведь знак благодарности и уважения. Почему учителю не сделать приятное? Я до сих пор помню свою первую учительницу, с удовольствием бы подарила ей букетик ромашек, - добавляет другая родительница.

- Подарки дарить нужно, но символические, против цветов ничего против не имею. Но какие-то там украшения, наборы посуды, комплекты белья, а то и целый комод – это, согласитесь, дурдом. Такое, если учитель адекватный, должно его оскорбить. Понятно, что зарплата у учителей маленькая, но вы ведь педагоги и сами учите ребят быть нормальными членами общества, чего ж вы тогда делаете из них взяточников? Считаю, правильно делает антикоррупционная служба – за любые подношения – штраф! И штраф солидный, чтобы, наконец, поняли, в чем суть учителя, - пишет в соцсетях житель Актау Анвар К.

Напомним, экс-вице-министр образования и науки РК Тахир Балыкбаев еще два года назад заявлял, что сегодня законами и правилами сбор в школах запрещен. То есть, нет ни одного пункта, где школы или учителя должны собирать какие-то деньги. Поэтому контроль над этим осуществляют сегодня разные ведомства.

На последнем брифинге в Мангистауском областном суде председатель апелляционной коллегии по уголовным делам Ержан Карабаев отметил, что по итогам 2016 года больше всего коррупционных преступлений было выявлено в сфере образования.