Димаш Кудайбергенов расплакался после выступления на конкурсе I am Singer
«Что удивительно, Димаш так не радовался даже при исполнении Адажио или S.O.S.», - написал продюсер певца Алпамыс Шаримов.
Димаш Кудайбергенов расплакался после выступления на очередном этапе конкурса «Singer». Об этом на своей странице в Instagram сообщил продюсер певца Алпамыс Шаримов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Прости Димаш! Раскрою один секрет: после выступления за сценой он обнял меня и разрыдался, он сказал: «Моя цель в этом и заключалась, друг». Я впервые вижу Димаша таким взволнованным. И вправду, он был взволнованным и на сцене. Он хоть и не является профессиональным кюйши, но исполнил «Адай». Я его хорошо знаю, так как нахожусь рядом с ним 24 часа в сутки и могу сказать, что сегодняшний день для него был особенным! Не прошло и дня после выступления Димаша, а китайские сайты принялись изучать казахские национальные инструменты. Что удивительно, Димаш так не радовался даже при исполнении Адажио или S.O.S.», - написал Шаримов.
Кешір Димаш!.. Бір сырымызды бөлісемін: Саxна сыртына келіп мені құшақтап жылап алды... еңкілдеп тұрып жылаған Димаш "мақсатым осы болатын еді ғой, досым" деп ағынан жарылды!.. Димаштың осыншама толқығанын бұрын көрмеп едім... Расымен де, саxнада толқып тұрды, кәсіби күйші болмаса да "Адайды" тартты! 24 сағат қасында жүрген "мен білемін" деп айта аламын: Бүгінгі күн ол үшін ерекше болды! Димаштың өнері көрсеткеніне бір күн өтпей қытай сайттары қазақтың аспаптарын зерттеп жатыр. Бір ғанибет!.. "Адажио" болсын "S.O.S" -те де Димаш осылай қуанбаған шығар!.. Жүрегі баладай тап-таза Досымнан айналдым! Мен Сені, Сенің өнерге деген маxаббатынды, Сенің өнер деп соққан жүрегінді жақсы көремін!.. Бауырым, Досым @kudaibergenov.dimash алда талай жеңіс бар! Алға!!! Қазақстаннан қолдап келген музыкант жігіттер мен қыздарға, менің жаңа достарыма мың алғыс! #dimash #China #Kazakhstan #IAmSinger #DQ
Как ранее сообщалось, вчера в эфире хунаньского телевидения вышла запись седьмого этапа конкурса «Singer», на котором Димаш Кудайбергенов занял третье место. Перед миллионной аудиторией конкурса в белом национальном костюме Димаш сыграл на домбре кюй "Адай" и исполнил казахскую песню «Дайдидау» в сопровождении народно-инструментального ансамбля Казахского национального университета искусств, студентом которого он является.
Запись восьмого тура выйдет в эфир в субботний вечер 11 марта, но уже известно, что Димаш занял пятое место.
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