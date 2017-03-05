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Найденного в коллекторе теплотрассы мужчину убили — ДВД Мангистауской области

5 марта 2017, 16:12

На данный момент установлена личность убитого - это мужчина 1973 года рождения.


По факту обнаружения трупа мужчины в коллекторе начато досудебное расследование, передает Lada.kz.

На данный момент установлена личность убитого - это мужчина 1973 года рождения.

«Начато досудебное расследование по статье «Убийство», назначена экспертиза», - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Труп был найден 4 марта примерно в 12.30 в коллекторе теплотрассы на станции Меловая, напротив магазина «Ер Косай». Сотрудники криминальной полиции извлекли тело из-под труб.


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