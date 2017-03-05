Найденного в коллекторе теплотрассы мужчину убили — ДВД Мангистауской области
На данный момент установлена личность убитого - это мужчина 1973 года рождения.
По факту обнаружения трупа мужчины в коллекторе начато досудебное расследование, передает Lada.kz.
На данный момент установлена личность убитого - это мужчина 1973 года рождения.
«Начато досудебное расследование по статье «Убийство», назначена экспертиза», - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Труп был найден 4 марта примерно в 12.30 в коллекторе теплотрассы на станции Меловая, напротив магазина «Ер Косай». Сотрудники криминальной полиции извлекли тело из-под труб.
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