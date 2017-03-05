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Три человека погибли в Японии при крушении вертолета спасателей

5 марта 2017, 16:29

Полиции удалось обнаружить на месте крушения еще двух человек, но они не откликаются.


Три человека погибли в результате крушения вертолета Bell 412 EP спасательной службы в Японии, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на полицию префектуры Нагано, где произошла авария. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на месте аварии были обнаружены три человека. Спасатели, в компетенцию которых не входит констатация смерти, определили их состояние как "остановка сердца и легких".

После транспортировки в больницу врачи официально зафиксировали смерть трех человек.

Телекомпания сообщила, что полиции удалось обнаружить на месте крушения еще двух человек, но они не откликаются.

Вертолет, на борту которого находилось девять человек, вылетел для учебного полета в воскресенье из аэропорта Мацумото в префектуре Нагано. Через 20 минут он должен был приземлиться на запасную вертолетную площадку в горах. Когда вертолет не вышел на связь через полчаса после назначенного времени, спасательный центр обратился за помощью к полиции. Через два часа обломки вертолета были обнаружены на восточном склоне горы Хатибусэ в той же префектуре.

Остальные четыре человека пока не найдены. Полиция ведет поиски и выясняет причины происшествия. Поиски осложняются темным временем суток.

Фото © AFP 2017/ Juii Press


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