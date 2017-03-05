В Сети появилось видео боя Фирузы Шариповой против россиянки Чернобородовой

Для казахстанской спортсменки эта победа стала третьей в карьере и третьей подряд.

В интернете опубликовали видео боя казахстанской девушки-боксера Фирузы Шариповой с россиянкой Юлией Чернобородовой, дебютировавшей на профи-ринге, сообщает Vesti.kz.

Поединок, состоявшийся в рамках вечера бокса на арене "Балашиха" в ближнем Подмосковье, продлился все отведенные шесть раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу девушке из Казахстана.

Для Шариповой эта победа стала третьей в карьере и третьей кряду (один нокаут) при одном поражении.

Фото с сайта allfight.ru