Казахстанский блогер рассказала о последствиях проживания молодоженов с родителями мужа

Казахстанская блогерша под ником DanaJarlygapova опубликовала пост с рассуждениями на тему того, какие последствия ожидают молодую семью, живущую с родителями мужа, сообщает Zakon.kz.

В своем посте автор отметила, что есть события, в которых мы проявляем смирение: «Когда долгожданный ребенок оказывается с особенностями здоровья, когда муж/жена тяжело заболевает или в результате трагического случая становится инвалидом, когда осиротели твои племянники и ты берешь их под свою опеку, когда детей хотели вместе, но с детьми фактически остается один родитель, когда твои родители лишились здоровья и крыши над головой».

Однако девушка не понимает, зачем жить вместе с родителями, если они могут жить отдельно, при этом не лишаясь заботы со стороны молодой пары.

Кроме того, по ее мнению, смирение с ситуацией должно быть уместным: «А когда свекровь гнобит сноху, а сноха мечтает от нее избавиться, а муж, он же сын, мечется меж двух огней – это не смирение, это БДСМ в чистом виде, «бессмысленный и беспощадный».

Автор пояснила, что бывают разные ситуации, когда мужчина живет с родителями до своей женитьбы или первое время после женитьбы. «Есть люди, для которых это нормальный образ жизни, они сами так выросли и себе хотят такую старость – и это я называю совпадением ценностей в паре».

Есть семьи, где понимают, что это временная мера, пока молодая семья встает на ноги: «Сноху там не эксплуатируют как рабсилу (благо, за 5 тысяч в среднем можно нанять помощницу по дому, которая сделает уборку и приготовит 2-3 блюда), из любви к сыну сноху не дергают, из любви к мужу свекровь не обижают».

По словам девушки, она была свидетельницей такого уклада семей, и считает, что эти семьи живут дружно именно потому, что хозяйка в доме свекровь, а сноха с мужем и детьми живут с ней, пока не переедут в свой дом, который уже либо строится, либо на него почти накоплены деньги.

«А есть семьи с махровой дедовщиной, где к снохе относятся так, что «твое место у параши», при рождении детей с проблемами со здоровьем классифицируют как ущербную свиноматку, ну и вообще всячески вмешиваются в отношения», – добавляет автор.

При этом, поясняет она, «еще есть снохи, которые, как волки в овечьей шкуре, соглашаются жить с родителями мужа, а потом начинают изощренно то деликатесы прятать из общего холодильника в свой личный холодильник в спальне, то с такой кислой мордой чай наливать и тому подобное».

«Если свекровь из слепой любви к сыну молчит, то такое гнобление набирает обороты, и бедную старушку сплавляют к дочкам в лучшем случае. А все имущество оставляют себе – это же младший сын, наследник. Такого сына иметь – врагов не надо. Но жаловаться на то, что дети обижают – а кто вырастил ваших детей такими?», – пишет DanaJarlygapova.

Сама девушка призналась, что для нее отдельное проживание от родителей мужа или ее – это ценность. При этом заботу, поддержку, общение и прочие проявления любви можно давать родителям и при раздельном проживании, уверена она: «Многие мужчины недоумевают, а что такого страшного в том, чтобы их жене жить с их мамой? При этом, если им сказать классическую фразу «ну представьте, что это Вы живете с ее родителями» начинают хорохориться, что он же еркек, как это так».

Она рассказала, что нередко видела случаи, когда молодая семья живет с родителями жены, потому что так удобно, пока решается вопрос отдельного жилья: «Но у мужчин в городе нет ежедневной работы по дому, когда начинается по несколько раз в день: ты не туда положила тряпку, не так режешь овощи, не так помыла раковину и апофеоз – «тебя, что, твоя мама не учила таким элементарным вещам?».

Автор уверена, что многим мужчинам и выросшим в традиционном укладе женщинам сложно понять, а что такого страшного в совместном проживании: «Многие люди просто не могут себе представить, что можно жить отдельно от родителей и заботиться о них, из-за феномена «белой слепоты». Мало кто из молодых девушек и тем более из женщин после 30 лет искренне радуется перспективе жить с родителями мужа. Просто жениху об этом не говорят до замужества, а потом начинается изматывающая борьба за душу и ресурсы».

Она добавила, что, кроме того, бывают случаи, когда свекровь душевнобольная, свекор – бытовой алкоголик, и растить в таких условиях детей чревато последствиями: «В самом легком варианте начинают вмешиваться в воспитание детей - начиная от кормления сладким (хотя родители ограничивают сладким) до всяких там убеждений «твоя мама не оказывает мне должного уважения».

Автор отметила, что в идеале девушки выбирают себе подходящего мужчину, и, по идее, у него должны быть хорошие родители, но в жизни так бывает не всегда. Многие разводы в стране происходят именно на этой почве, уверена DanaJarlygapova.

Фото с сайта diapazon.kz