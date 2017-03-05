Летевший из Алматы в Уральск самолет совершил экстренную посадку в Актобе

Самолет, летевший из Алматы в Уральск, сегодня совершил экстренную посадку в Актобе, причины происшествия выясняют в Министерстве по инвестициям и развитию, передает МИА «Казинформ».

В пресс-службе МИР РК сообщили, что «департамент по расследованию транспортных происшествий и инцидентов проводит расследование».

«Да, по маршруту Алматы - Уральск самолета «Эйр Астаны» в бортовом компьютере показало, что неполадки в двигателе. Поэтому экипаж принял решение, что нужно посадку производить в Актобе. Посадка в Актобе благополучно произведена. Теперь в Министерстве создается комиссия по расследованию этого происшествия», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Как сообщил пользователь Денис Кривошеев в соцсетях, рейс авиакомпании «Эйр Астана» вылетел по маршруту Алматы (10.22) - Уральск (12.25), и в пути дал сигнал бедствия. Экипаж принял решение следовать в Актобе. В 12.40 борт с 76 пассажирами благополучно сел.