Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В России пенсионерку раздавило глыбой льда на глазах у маленького внука

5 марта 2017, 17:39

Четырехлетний малыш чудом остался жив.


В Кирове снежная глыба, сошедшая с крыши четырёхэтажного дома, убила пожилую женщину. Пенсионерка шла по тротуару с маленьким внуком. Малыш чудом остался цел, пишет Лайф.

— Следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области проводится доследственная проверка по факту гибели женщины в результате падения на неё с крыши дома снежной массы, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Кировской области Мария Меркулова. —

"Днём 5 марта текущего года с одного из домов по улице Преображенской города Кирова с крыши четырёхэтажного дома на женщину, идущую по тротуару с внуком, упала снежная масса. От полученной травмы женщина скончалась на месте. Ребёнок не пострадал", - заявили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, которые проводят первоначальные следственные действия и устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото с сайта skoronovosti.ru


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...