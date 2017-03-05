Знаменитости, которых возраст бесповоротно испортил
Иногда даже большое количество денег не спасает от старения.
Предлагаем узнать, каких звезд возраст бесповоротно испортил до неузнаваемости.
Микки Рурк, в молодости и сейчас
Оззи Осборн в молодости и сейчас
Стив Тайлер в молодости и сейчас
Аксель Роуз в молодости и сейчас
Маколей Калкин в молодости и сейчас
Бриджит Бардо в молодости и сейчас
Лайза Минелли в молодости и сейчас
Джон Траволта в молодости и сейчас
Кортни Лав в молодости и сейчас
Сара Джессика Паркер в молодости и сейчас
Линдси Лохан в молодости и сейчас
Памела Андерсон в молодости и сейчас
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