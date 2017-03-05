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Знаменитости, которых возраст бесповоротно испортил

5 марта 2017, 19:10

Иногда даже большое количество денег не спасает от старения.


Предлагаем узнать, каких звезд возраст бесповоротно испортил до неузнаваемости.

Микки Рурк, в молодости и сейчас


Оззи Осборн в молодости и сейчас


Стив Тайлер в молодости и сейчас


Аксель Роуз в молодости и сейчас


Маколей Калкин в молодости и сейчас


Бриджит Бардо в молодости и сейчас


Лайза Минелли в молодости и сейчас


Джон Траволта в молодости и сейчас


Кортни Лав в молодости и сейчас


Сара Джессика Паркер в молодости и сейчас


Линдси Лохан в молодости и сейчас


Памела Андерсон в молодости и сейчас



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