Знаменитости, которых возраст бесповоротно испортил

Иногда даже большое количество денег не спасает от старения.

Предлагаем узнать, каких звезд возраст бесповоротно испортил до неузнаваемости.

Микки Рурк, в молодости и сейчас





Оззи Осборн в молодости и сейчас





Стив Тайлер в молодости и сейчас





Аксель Роуз в молодости и сейчас





Маколей Калкин в молодости и сейчас





Бриджит Бардо в молодости и сейчас





Лайза Минелли в молодости и сейчас





Джон Траволта в молодости и сейчас





Кортни Лав в молодости и сейчас





Сара Джессика Паркер в молодости и сейчас





Линдси Лохан в молодости и сейчас





Памела Андерсон в молодости и сейчас



