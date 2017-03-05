Определены даты матчей «Барыса» во втором раунде плей-офф КХЛ
5 марта 2017, 19:21
Матчи предстоят против магнитогорского "Металлурга".
Известны даты игр астанинского «Барыса» и магнитогорского «Металлурга» в рамках полуфинала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Sports.kz.
Серия двумя матчами начнется в Магнитогорске — 9 и 11 марта, после чего команды продолжат выяснять отношения в Астане — 13 и 15 марта. Если четырех игр не хватит, чтобы выявить победителя, датами следующих матчей будут 17 (Магнитогорск), 19 (Астана) и 21 (Магнитогорск) марта.
Первый матч «Металлург» — «Барыс» состоится 9 марта на «Арене Металлург» в Магнитогорске и начнется в 20:00 по астанинскому времени.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com