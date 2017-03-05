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В Новосибирске голый мужчина заблокировал путь реанимобилю

5 марта 2017, 19:53

Сотрудники полиции уговорили мужчину одеться, увезли в отдел и уже там вызвали ему специализированную "скорую помощь".


Голый неадекватный мужчина в центре Новосибирска заблокировал путь реанимобилю и оторвал у него госномер, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД по региону.

В воскресенье в интернете появилось видео, на котором мужчина раздевается на улице перед реанимобилем и все свои вещи бросает в лобовое стекло.

"В 8.50 в полицию из "скорой помощи" поступило сообщение, что у дома №1 по улице Ленина якобы избит мужчина. На место происшествия выехали сотрудники полиции, которым на месте медработники рассказали, что гражданин раздет догола, ведет себя неадекватно, пытается броситься на проезжающие мимо автомобили и людей. Также он оторвал государственный регистрационный номер у реанимобиля", — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что признаков избиения у мужчины не видно. Пострадавших от его действий также нет.

В пресс-службе отметили, что сотрудники полиции уговорили мужчину одеться, увезли в отдел и уже там вызвали ему специализированную "скорую помощь". В отношении него проводится проверка.

Фото © РИА Новости. Владимир Трефилов


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