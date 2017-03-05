В ЮКО нашли брошенную новорожденную девочку в китайской сумке

Очередного брошенного новорожденного младенца обнаружили в селе Акбулак Сайрамского района ЮКО 4 марта, около 16 часов, передает TVK.

В пластиковой китайской сумке, обнаруженной местными жителями, лежала новорожденная девочка.

О том, что недалеко от школы имени Курмантаева лежит подозрительная сумка, школьному библиотекарю Гульмире Серикбаевой рассказали дети. В китайской сумке оказался сверток из шерстяной ткани, в которую была завернута новорожденная девочка. Рядом остались лежать окровавленные тряпки. Младенца отвезли в роддом Сайрамской центральной районной больницы. Малышка весом 3 кг 88 гр и ростом 52 см. О состоянии девочки ничего не известно, так как дежурный врач от комментариев отказалась, ссылаясь на пресс-службу областного управления.

«Без пятнадцати четыре было. Соседи говорят: «Идите сюда, нашли ребенка». Пошли-посмотрели, ребенок лежит в этой сумке, китайская сумка. Они думали щенка нашли, нет, там ребенок. Нормальный доношенный ребенок, но весь в грязи лежит. Ножки стали уже синенькие, помассажировала, мне так жалко стало. Они позвонили в милицию, а я говорю: «Давайте и в скорую позвоним». Они приехали, взяли, обработали и забрали», — рассказала о ЧП сотрудница библиотеки Гульмира Серикбаева.

Напомним, 25 февраля подобное вопиющее происшествие произошло в Шымкенте, на улице Гагарина. Приблизительно в половине восьмого утра охранник и врачи медцентра «Дау-мед» нашли возле здания, прямо между банкоматом и мусорным баком новорожденного ребенка. Малышка была в крови и даже с детским местом, то есть какая-то женщина родила кроху прямо на улице и потом сбежала. Новорожденную девочку в тяжелом состоянии привезли в ОПЦ №2.

Мамашу все еще ищет полиция. Девочке дали имя Жулдыз Сактаган. У нее целый список тяжелых диагнозов и синдром Дауна под вопросом.

Позднее появилось видео женщины, которая предположительно родила и оставила младенца на тротуаре в Шымкенте. Ее зафиксировали камеры наружного наблюдения, установлены на медицинском центре «Дау Мед».

Клуб добряков Шымкента объявил сбор самого необходимого для брошенного на улице младенца.