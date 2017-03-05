Новая песня Киркорова не приурочена к ЧМ по футболу 2018

Композиция, записанная рядом звезд российской эстрады, никак не связана с чемпионатом мира по футболу, который пройдет в стране в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил один из исполнителей песни Филипп Киркоров.

В субботу в сети появилось любительское видео, на котором видно, что Киркоров, а также Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев и Денис Майданов снимают на стадионе "Фишт" в Сочи клип на песню, посвященную предстоящему чемпионату мира. Генеральный директор "России-2018" Алексей Сорокин сообщил, что оргкомитету ничего неизвестно об этой композиции.

Как рассказал Киркоров, инициатива записать клип принадлежала Михаил Гуцериеву, который стал автором слов, и Владимиру Киселеву, который сочинил музыку. "Это не приурочено к чему-либо, просто захотелось объединить спорт и музыку, сделать красивую работу, объединиться замечательным артистам, - поделился собеседник ТАСС. - К чему это приурочено, к чемпионату ли или к какому-то событию, сказать сложно. А судьба произведения в руках тех, ради которых мы это делали, да и вообще работаем, - зрителей".

На вопрос, нет ли идеи обратиться к футбольным властям и попробовать сделать композицию официальной песней турнира, Киркоров ответил: "Я же не автор, это вопрос к тем, кто создал эту песню и инициировал съемку, я лишь поддержал Киселева и Гуцериева. Как у Булгакова: "Никогда и ничего не просите! Сами предложат и сами все дадут". Если произведение понравится, сами попросят".

"Я никогда не был сторонником чего-то официального, неофициального. Все в руках зрителей, народа. Насильно мил не будешь. Надо петь на бис, а не на зло", - отметил народный артист РФ.

Киркоров сказал, что с гордостью и волнением ждет в России такого крупного события, как чемпионат мира по футболу. "Как, наверное, и все патриотически настроенные люди в нашей стране, я болею за наш футбол, - добавил он. - У нас было замечательное выступление в 2008 году, когда сборная дошла до полуфинала чемпионата Европы, тогда ребята приехали героями. Если очень захотеть и постараться, мы можем даже превзойти это достижение".

Он также высказал уверенность в том, что турнир будет организован на самом высоком уровне. "Все мы помним Олимпиаду в Сочи - как была хорошо подготовлена страна, как мы достойно встретили весь мир. Да и в целом, на протяжении многих лет мы принимали достойно многие не только спортивные, но и культурные события. Я уверен, что все пройдет на самом высоком уровне, и верю, что наша команда подготовится достойно", - заявил собеседник ТАСС.

Как рассказал Киркоров, у него много друзей из мира футбола - Александр Кержаков, Вячеслав Малафеев, Андрей Аршавин, Иван Саенко. "Некоторые из них уже ушли из большого спорта, но, тем не менее, у меня очень хорошие отношения с ними - они поддерживали меня в сложные минуты, а я буду поддерживать их", - поделился он.

"Так уж получилось, что у меня действительно много друзей из "Зенита", но я бы не ограничивался одной командой. Хотя, безусловно, и город Санкт-Петербург, и "Зенит" занимают особое место в моей жизни. А вообще я предпочитаю болеть за нашу сборную на международных турнирах. Вот здесь болею за всех и даю энергию для победы", - добавил артист.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Фото Дмитрий Серебряков/ТАСС