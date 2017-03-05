В Алматы полицейский автомобиль проехал на красный свет
5 марта 2017, 21:30
Проблесковый маячок и сигналка были в этот момент отключены.
В интернете опубликовали видеозапись нарушения правил дорожного движения автомобилем полиции, которое произошло в Алматы 4 марта, сообщает Zakon.kz.
Автор видеоролика сообщил, что инцидент произошел 4 марта на улице Утеген батыра.
"04.03.2017 Алматы. Улица Утеген Батыра (Мате Залки). Полицейские на служебном транспортном средстве грубо игнорируют запрещающий знак светофора. Просто беспредел", - подписал видео автор.
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