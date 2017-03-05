В ВКО уже двое полицейских стали виновниками ДТП со смертельным исходом

В соцсетях жители Семея высказывают свое возмущение и беспокойство: в городе за четыре месяца уже двое полицейских стали участниками ДТП, в которых погибли люди. В обоих случаях экспертиза показала наличие алкогольного опьянения у подозреваемых, пишет YK-news.kz.

Ноябрь 2016 года. 23-летний участковый инспектор на нерегулируемом пешеходном переходе в темное время суток сбил 55-летнего мужчину. Сотрудник полиции был пьян. С места происшествия скрылся. Позже вернулся, но уже пешком. Был задержан своими коллегами на месте.

Страж правопорядка пояснил следствию — "выпил кумыс". Однако республиканские СМИ со ссылкой на родственников погибшего озвучивают другую версию случившегося: полицейский в роковой вечер получил новое звание и мог отметить его.

По последней информации, дело находится в суде, а там определят, был ли это кумыс или же другой напиток.

Надо отметить, что Семей не уникален. По Восточному Казахстану известны и другие случаи, когда нетрезвые полицейские становятся виновниками гибели людей.

Сентябрь 2015 года. Брат теперь уже бывшего заместителя начальника ДВД ВКО (уволился по собственному желанию — прим. ред.) Дидарбек Аяганов спровоцировал страшное ДТП на трассе Усть-Каменогорск — Зыряновск. Участковый инспектор Катон-Карагайского РОВД выехал на своем автомобиле "Тойота Камри" на встречную полосу и допустил столкновение с легковым автомобилем. 37-летний водитель легковушки, его 40-летняя супруга, их месячный сын и 61-летняя мать автомобилиста получили тяжелые травмы и скончались на месте происшествия.

В суде Аяганов свою вину так и не признал, говорил, что выпил только после аварии. Но его виновность была полностью доказана. Дидарбек Аяганов был приговорен к семи годам колонии-поселения. Он не попадает под амнистию, и будет отсиживать положенный срок.

Февраль 2016 года. В селе Калбатау Жарминского района 25-летний сотрудник РОВД совершил наезд на двух пешеходов. Оба скончались на месте. Один из погибших также был полицейским.

Судмедэкспертиза показала, что обвиняемый находился в алкогольном опьянении средней степени. Однако родственники подсудимого утверждали, что он заснул за рулем, "устав от тяжелой работы", а перед этим выпил всего лишь бутылку пива. В суде обвиняемый рассказал, будто увидел людей на дороге в последний момент и не успел притормозить.

Суд принял решение оставить экс-полицейского на свободе. Приговор – пять лет условно с лишением права на вождение автомобиля на тот же срок.

"Это непростительно!"

Трагедия разыгралась в Семее в ночь с 17 на 18 февраля на пересечении улиц Абая и Шакарима. По предварительной версии, автомобиль "Toyota" вылетел на встречную полосу и столкнулся с такси, в котором находились пять человек. В результате аварии серьезно пострадали двое молодых людей 1991 и 1992 годов рождения. Они были госпитализированы в реанимацию.

Полицейские задержали водителя "Тойоты". Им оказался сотрудник правоохранительных органов. В пресс-службе УВД Семея данный факт подтвердили. Более того, озвучили дополнительную нелицеприятную информацию:

— Экспертиза показала, что в момент ДТП подозреваемый находился в состоянии легкого алкогольного опьянения, — сообщили в городской полиции. — Проводится досудебное расследование.

20 февраля, через два дня после происшествия, один из пострадавших в ДТП — 25-летний Бинур Сулейменов — скончался, не приходя в сознание. Второй парень до сих пор находится в больнице.

— Удар пришелся на то место, где сидел Бинур, — рассказал знакомый погибшего парня. — Столкновение было такой силы, что машину смяло. Чтобы вытащить Бинура, пришлось ее разрезать. В больнице Бинуру сделали две операции. У него было сильное кровотечение. Он впал в кому. Потом умер.

Бинура Сулейменова похоронили 21 февраля.

Постановлением суда № 2 Семея водитель "Тойоты" был арестован. На время следствия — два месяца — он будет находиться в СИЗО. Параллельно в полиции идет служебное расследование.

Корреспонденту YK-news.kz удалось узнать, что подозреваемый — сотрудник управления собственной безопасности. Ему 31 год. В органах полиции служит с 2008 года. Остальное — тайна следствия.

— Мы сможем ознакомиться с результатами только в конце всех мероприятий, пока нам мало что известно, — рассказала тетя Бинура Сулейменова адвокат Ляйля Шайхутдинова, которая будет представлять интересы потерпевшей стороны в суде. — Сейчас идут экспертизы.

По предварительной информации, следствие признало потерпевшими родителей погибшего парня и молодого человека, который в результате ДТП оказался в больнице.

— Могу сказать, что мы будем требовать наказания по всей строгости закона, — говорит Ляйля Шайхутдинова. — В первую очередь подозреваемый — сотрудник полиции, который должен неукоснительно соблюдать закон! У него должна быть ответственность. Как он мог позволить себе такую выходку? Непростительно, что полицейский сел за руль в таком состоянии, да еще и допустил гибель человека.

...Он был младшим сыном в семье. Его все любили. ДТП произошло в день, когда Бинуру исполнилось всего лишь 25.

— Точно не могу сказать, откуда ехали ребята, — сказала Ляйля Шайхутдинова. — Но, скорее всего, отмечали день рождения Бинура. Никто не ожидал, что это может случиться именно с ним! Бинур был ответственным и осторожным, обдумывал каждый свой поступок. Всегда предупреждал, где находится и когда вернется. Он был таким парнем, который никогда не полез бы в неприятности. Кто бы знал, что с ним произойдет несчастье по вине чужого человека.

Родители парня не могут прийти в себя после страшных новостей. Родственники полицейского пытались поговорить с семьей погибшего, но разговор не состоялся.

— Приходила мама подсудимого в сопровождении каких-то мужчин, — рассказала Ляйля Шайхутдинова. — Они пытались поговорить с родителями Бинура. Но родные были сильно подавлены и не пошли на контакт. Разговора не получилось. Мы не знаем, зачем она приходила. Считаю, что вряд ли она пришла, чтобы просить прощения.

Родные Бинура помнят его как доброго и отзывчивого молодого человека.

— Он был очень заботливым, настоящей поддержкой и опорой для своих родителей, — говорит Ляйля Шайхутдинова. — У старшего брата есть дети. Так Бинур постоянно проводил время с племянниками, сопровождал их на кружки, в школу. Он был няней для детишек. Бинур был безотказным — никогда такого не было, чтобы он не помог своим близким. Родители возлагали на него большие надежды.

В социальных сетях друзья и знакомые Бинура оставляют сообщения с соболезнованиями и вспоминают, каким был парень. Молодой человек жил полной жизнью, занимался спортом — играл в футбол. "Мы все сильно переживаем и не можем поверить, что его с нами нет. Будем надеяться, что человек, виновный в его гибели, будет наказан", — написал один из пользователей социальной сети.

"Безнаказанность и вседозволенность убивают наших детей", — написала на своей странице в Facebook адвокат Гульнара Жуаспаева, одна из первых сообщивших о семейской трагедии.

"Печально. Одни полицейские жизнью рискуют, спасая людей, другие пьянствуют и творят беспредел", — высказал свое мнение еще один пользователь.

Михаил Потапов