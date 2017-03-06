Власти Шымкента запретят строить саманные дома и вернут «украденные тротуары»

По словам акима Шымкента, согласно генплану, 60 процентов жителей должны жить в многоэтажных зданиях.

В ходе совещания, посвящённого дальнейшему развитию Шымкента, аким города Габидулла Абдрахимов акцентировал внимание участников на необходимости реконструкции жилых массивов «Старого города», сообщает «Отырар».

Масштабной реконструкции подвергнется расположенный на побережье Кошкараты частный сектор, в том числе район «Зеленой балки».

«Я бывал там и видел, в каких ужасных условиях живут наши люди, — сказал Габидулла Абдрахимов. — Наша задача — снести ветхие дома и построить на их месте многоэтажные. Взамен старых хибар и сараев будем предоставлять новые квартиры. Пока будет идти строительство домов, арендуем для людей жилье. Предстоящая реконструкция для них — это хороший шанс улучшить свои жилищные условия».

По словам акима Шымкента, согласно генплану, 60 процентов жителей должны жить в многоэтажных зданиях.

«А у нас наоборот: многоэтажные дома составляют лишь 30 процентов, — констатировал аким Шымкента, — возводят дома, где нет ни воды, ни света, ни газа. Просто «шлепают» их из самана! В прошлом году я пошел навстречу жителям — такие дома были узаконены. Теперь такого не будет».

Габидулла Абдрахимов поручил специалистам провести подготовку к процессу изъятия земель под госнужды и активизировать программу «Шанырак» по сносу ветхого жилья.

«Шымкент я называю городом украденных тротуаров. Если мы хотим жить в красивом и удобном городе, то должны приложить для этого все усилия. Наш город, по поручению президента, должен стать мегаполисом, как Астана и Алматы. Это другой уровень жизни, другие условия», — отметил Габидулла Абдрахимов.

В реконструируемых районах появится тротуары и все необходимые коммуникации для нормальной жизни.