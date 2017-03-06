Хозяин демонтированного в Алматы led-экрана написал заявление в полицию

Ущерб, нанесенный фирме – владельцу led-экрана, демонтированного без участия руководителей компании, составил 96 миллионов тенге, сообщает patrul.kz

В воскресное утро по соцсетям разошлись фотографии валяющегося на земле на алматинском Арбате (ул. Жибек Жолы) разбитого led-экрана. Стали возникать версии, что конструкция рухнула. Но чуть позже появилась информация, что ее просто демонтировали.

Директор ТОО «Аrbat media» Вадим Козинец сообщил, что еще в субботу вечером их конструкция стояла на установленном месте. С утра же ему позвонили продавцы ближайших магазинов и сказали, что led-экран лежит на земле. По приезду на место владельцы дорогостоящего оборудования были шокированы, увидев настоящий вандализм и мародёрство. Все, что можно было унести с демонтированного led-экрана, было унесено. Кто это сделал, рабочие или сторонние люди, теперь будут устанавливать правоохранительные органы. Благо, что Арбат буквально утыкан камерами видеонаблюдения, и установить номера машин, на которых вывозилось награбленное добро, не должно составить труда.

- Нас не предупредили о том, что будет снос какой-то, демонтаж. Буквально каким-то варварским способом все это было произведено, без всякого уведомления. На самом деле документы первоначальные на нахождение на этом месте у нас были. Даже, если бы нас вовремя уведомили, я не думаю, что были бы какие-то проблемы… Это дорогостоящее оборудование. Для его демонтажа нужно время, нужны специалисты. Мы подали заявление. Приехала следственная группа. Мы будем подавать в суд на «Алматы Жарнама» и, скорее всего, Алмалинский акимат, в силу того, что все это сделано не по закону, - говорит Вадим Козинец.

По его словам, ущерб, нанесенный его компании незаконными действиями тех или иных представителей власти, составил 96 миллионов тенге.

Надо отметить, что демонтаж, а также все, что после него осталось, по улице Жибек Жолы, вдоль Арбата, возмутило не только владельцев рекламных конструкций, но и самих горожан.