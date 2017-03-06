Итоги Совета ЕЭК: принят ряд решений в сфере технического регулирования

О повышении безопасности товаров на внутреннем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС), совершенствовании таможенного законодательства и устранении барьеров в торговле шла речь на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 3 марта 2017 года, сообщается на веб-портале ЕЭК.

Открывая заседание, председатель Совета ЕЭК, Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Олег Панкратов отметил: «Сегодня мы обсуждаем самый широкий спектр вопросов, касающихся евразийской интеграции. Среди важнейших из них - уменьшение числа барьеров, которые мешают гражданам наших стран почувствовать реальную пользу объединения потенциалов экономик стран Союза. Кроме того, крайне важно обеспечить строгое соблюдение тех договорных обязательств, которые лежат в основе Договора о ЕАЭС. И, конечно, крайне важно создавать общее пространство, в котором будут действовать единые нормативные акты и технические регламенты, облегчающие жизнь нашему бизнесу и способствующие технологическому развитию экономик Союза. Решение этих вопросов положительно скажется на укреплении торгово-экономических отношений».

Одним из важнейших решений Совета ЕЭК стало принятие технического регламента ЕАЭС «О безопасности химической продукции». Министр по техническому регулированию Комиссии Валерий Корешков в этой связи отметил: «Документ устанавливает единые обязательные требования к химической продукции, выпускаемой в Союзе, а также правила и формы оценки ее соответствия, правила идентификации, требования к терминологии, маркировке и правилам ее нанесения».

Техрегламент предусматривает формирование и ведение реестра химических веществ и смесей, используемых на территории Союза. Их включение в реестр является основополагающим фактором для получения уведомительной государственной регистрации. По видам опасного воздействия, связанного с физико-химическими свойствами химической продукции, она подразделяется на тринадцать категорий: взрывчатую, сжатый газ, воспламеняющуюся газообразную, саморазлагающуюся, самонагревающуюся, химическую продукцию, опасную при контакте с водой, и т.д.

Решение Совета ЕЭК направлено на защиту жизни и здоровья населения союзных стран, охрану окружающей среды, предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно назначения и безопасности химической продукции.

Члены Совета ЕЭК ограничили применение метилового спирта в охлаждающих жидкостях для автомобильных двигателей, массовая доля которого не должна превышать 0,05%. Эта норма вступит в силу 1 января 2019 года.

Как отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков, вопросы безопасности смазочных материалов, масел и специальных жидкостей регулирует соответствующий технический регламент Союза. В последнее время на рынке ЕАЭС участились случаи поступления в продажу антифризов низкого качества, содержащих до 40% метилового спирта. Это значительно превышает допустимые нормы и ставит под угрозу жизни людей. С учетом ситуации, складывающейся на рынке автохимии, Комиссия подготовила изменение в техрегламент, которое предусматривает ограничение применения метанола. Напомним, что ранее в регламенте отсутствовало требование по содержанию метанола, который классифицируется как яд.

Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов сообщил о работе над проектами решений Комиссии, которые должны вступить в силу одновременно с новым Таможенным кодексом ЕАЭС. Двадцать два проекта регламентируют условия ведения внешнеэкономической деятельности уполномоченными экономическими операторами, порядок подтверждения таможенными органами фактического вывоза товаров с таможенной территории Союза, применение процедуры таможенного транзита, правила перемещения товаров физическими лицами для личного пользования и другие вопросы.

«Большая часть подготовленных документов уже направлена на согласование в уполномоченные органы государств Союза, - сообщил Мукай Кадыркулов. - В отношении них начата процедура оценки регулирующего воздействия. Эти документы обеспечат полноценное применение передовых новелл Таможенного кодекса ЕАЭС, поэтому принципиально важно, чтобы они заработали одновременно с новым кодексом».

Совет ЕЭК принял решение о публикации до 2 апреля на информационном ресурсе «Функционирование внутренних рынков Евразийского экономического союза» так называемой «Белой книги» - доклада «Барьеры, изъятия и ограничения ЕАЭС».

В докладе зафиксирован перечень из 60 препятствий, по которым будут сформированы «дорожные карты» - планы мероприятий, позволяющих сократить число изъятий и ограничений. Первую из них планируется представить уже летом этого года на Евразийском межправительственном совете.

«Публикация «Белой книги» - это переход к следующему этапу работы по устранению препятствий,- отметила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. - С самого начала, от идеи председателя Коллегии ЕЭК до ее реализации, сотрудникам ЕЭК. совместно с представителями правительств государств-членов Союза, приходилось принимать немало сложных решений, которые должны были объединить всех участников этого проекта».

Совет ЕЭК решил на каждом заседании рассматривать вопросы о согласовании государствами-членами препятствий из реестра барьеров, изъятий и ограничений Евразийского союза с последующим довнесением их в текущую редакцию «Белой книги». После согласования всего перечня препятствий он станет отправной точкой в оценке интеграционного вектора Союза.«Публикация «Белой книги» - это переход к следующему этапу работы по устранению препятствий,- отметила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян. - С самого начала, от идеи председателя Коллегии ЕЭК до ее реализации, сотрудникам ЕЭК. совместно с представителями правительств государств-членов Союза, приходилось принимать немало сложных решений, которые должны были объединить всех участников этого проекта».

Совет ЕЭК решил на каждом заседании рассматривать вопросы о согласовании государствами-членами препятствий из реестра барьеров, изъятий и ограничений Евразийского союза с последующим довнесением их в текущую редакцию «Белой книги». После согласования всего перечня препятствий он станет отправной точкой в оценке интеграционного вектора Союза.

Принятые Советом ЕЭК решения направлены на упрощение условий ведения бизнеса в Евразийском экономическом союзе и способствуют обеспечению населения безопасной продукцией.