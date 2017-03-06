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Туман и ветер ожидают казахстанцев в понедельник

6 марта 2017, 06:00

Местами ожидается туман, усиление ветра с низовой метелью.


На северо-западе и юге Республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами ожидается туман, усиление ветра с низовой метелью.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ветер 18-23, порывы 28 м/с, местами ожидается туман.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Карагандинской областях - местами туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидается туман, усиление ветра 18 м/с с низовой метелью.

В Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Атырауской области местами – гололед.

В Алматы днем 1°, преимущественно облачно.

В Астане днем -4°, ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: 7 Канал

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