Туман и ветер ожидают казахстанцев в понедельник
6 марта 2017, 06:00
Местами ожидается туман, усиление ветра с низовой метелью.
На северо-западе и юге Республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидается туман, усиление ветра с низовой метелью.
В Алматинской области в районе Жаланашколя ветер 18-23, порывы 28 м/с, местами ожидается туман.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Карагандинской областях - местами туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидается туман, усиление ветра 18 м/с с низовой метелью.
В Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Атырауской области местами – гололед.
В Алматы днем 1°, преимущественно облачно.
В Астане днем -4°, ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
В Астане днем -4°, ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: 7 Канал
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