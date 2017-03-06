Вышел очередной ролик про Головкина

6 марта 2017, 06:26

Видео на композицию Migos — Bad & Boujee получило название «Меня не побьют».


На Youtube-канале Motivedia Boxing опубликован клип, посвященный казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (36-0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Видео на композицию Migos — Bad & Boujee получило название «Меня не побьют».

Напомним, Головкин вернется на ринг 18 марта и проведет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).


Фото: скриншот

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