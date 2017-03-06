Вышел очередной ролик про Головкина
6 марта 2017, 06:26
Видео на композицию Migos — Bad & Boujee получило название «Меня не побьют».
На Youtube-канале Motivedia Boxing опубликован клип, посвященный казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (36-0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
Видео на композицию Migos — Bad & Boujee получило название «Меня не побьют».
Напомним, Головкин вернется на ринг 18 марта и проведет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
Фото: скриншот
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