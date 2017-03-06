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Умер актер Александр Кузнецов, снявшийся в фильме "Баллада о солдате"

6 марта 2017, 06:46

Актер скончался на 82-м году жизни.


Александр Кузнецов – педагог, писатель и актер – известный своими ролями в фильмах "Адъютант его превосходительства" и "Баллада о солдате", скончался на 82-м году жизни, сообщает РИА Новости.

Об этом написала в Instagram актриса Татьяна Лютаева.

Александр Кузнецов, после окончания ГИТИС, поступил на службу в Московский театр миниатюр, где работал и режиссером, и актером.

Дебют Кузнецова в кино состоялся в 1959 году, когда на экраны вышел фильм Георгия Чухрая "Баллада о солдате". Актер также отметился ролями в фильмах "Адъютант его превосходительства" и "Утренние поезда". Юные зрители запомнили Кузнецова как дядюшку Домового из киноленты "Там, на неведомых дорожках".

Кузнецов также преподавал во ВГИКе и занимался литературной деятельностью.

Фото: Комсомольская правда

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