Умер актер Александр Кузнецов, снявшийся в фильме "Баллада о солдате"

Актер скончался на 82-м году жизни.

Александр Кузнецов – педагог, писатель и актер – известный своими ролями в фильмах "Адъютант его превосходительства" и "Баллада о солдате", скончался на 82-м году жизни, сообщает РИА Новости.





Об этом написала в Instagram актриса Татьяна Лютаева.



Мой Учитель, мой второй Отец, мой Друг,Писатель,Артист,Режиссёр,Сценарист, Эрудит, каких больше не видела,Александр Всеволодович Кузнецов ушёл от нас.... Вечная память..Спасибо Вам великое! Публикация от Татьяна Лютаева (@tanialyutaeva) Мар 5 2017 в 8:59 PST





Александр Кузнецов, после окончания ГИТИС, поступил на службу в Московский театр миниатюр, где работал и режиссером, и актером.





Дебют Кузнецова в кино состоялся в 1959 году, когда на экраны вышел фильм Георгия Чухрая "Баллада о солдате". Актер также отметился ролями в фильмах "Адъютант его превосходительства" и "Утренние поезда". Юные зрители запомнили Кузнецова как дядюшку Домового из киноленты "Там, на неведомых дорожках".





Кузнецов также преподавал во ВГИКе и занимался литературной деятельностью.



