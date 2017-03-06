Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР четырех баллистических ракет

"По нашим оценкам, Северная Корея провела пуски четырех баллистических ракет", — сообщает агентство со ссылкой на комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.





Ранее в тот же день появились сообщения о новых ракетных испытаниях в КНДР. Правительство Японии заявило, что из четырех северокорейских ракет, запущенных с западного побережья КНДР, три упали в японской исключительной экономической зоне, создав угрозу для воздушных и морских судов.





Сообщений об ущербе от пусков ракет Пхеньяна пока не поступало.