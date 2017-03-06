Южнокорейские военные подтвердили запуск КНДР четырех баллистических ракет
6 марта 2017, 07:17
Сообщений об ущербе от пусков ракет Пхеньяна пока не поступало.
Военные Южной Кореи подтвердили пуск в КНДР четырех баллистических ракет над Японским морем, сообщает РИА Новости.
"По нашим оценкам, Северная Корея провела пуски четырех баллистических ракет", — сообщает агентство со ссылкой на комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.
Ранее в тот же день появились сообщения о новых ракетных испытаниях в КНДР. Правительство Японии заявило, что из четырех северокорейских ракет, запущенных с западного побережья КНДР, три упали в японской исключительной экономической зоне, создав угрозу для воздушных и морских судов.
Сообщений об ущербе от пусков ракет Пхеньяна пока не поступало.
По данным комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, пуски проведены в сторону Японского моря из окрестностей поселка Тончханни провинции Пхёнан-Пукто.
Нынешние ракетные испытания в КНДР совпали с проведением в Южной Корее крупномасштабных американо-южнокорейских военных учений. Генштаб Корейской народной армии предупреждал на прошлой неделе, что КНДР будет вынуждена пойти на ответные меры в связи с этими маневрами.
Как сообщалось ранее, 12 февраля Пхеньян провел испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия.
Фото: AFP 2017
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