В Японии нашли без сознания остальные четыре человека с упавшего вертолета

Вертолет, на борту которого находились семеро пожарных, пилот и инженер, вылетел для учебного полета 5 марта из аэропорта Мацумото в префектуре Нагано. Через 20 минут он должен был приземлиться на запасную посадочную площадку в горах.





Когда вертолет не вышел на связь через полчаса после назначенного времени, спасательный центр обратился за помощью к полиции. Через два часа обломки вертолета были обнаружены на восточном склоне горы Хатибусэ в той же префектуре.





Врачи подтвердили пока смерть только трех находившихся на борту вертолета.