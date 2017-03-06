В Японии нашли без сознания остальные четыре человека с упавшего вертолета
6 марта 2017, 07:38
Врачи подтвердили пока смерть только трех находившихся на борту вертолета.
Спасатели в Японии обнаружили в понедельник в бессознательном состоянии остальных четырех из девяти человек с борта вертолета Bell-412EP на месте его крушения в горах в префектуре Нагано, сообщает РИА Новости.
Вертолет, на борту которого находились семеро пожарных, пилот и инженер, вылетел для учебного полета 5 марта из аэропорта Мацумото в префектуре Нагано. Через 20 минут он должен был приземлиться на запасную посадочную площадку в горах.
Когда вертолет не вышел на связь через полчаса после назначенного времени, спасательный центр обратился за помощью к полиции. Через два часа обломки вертолета были обнаружены на восточном склоне горы Хатибусэ в той же префектуре.
Врачи подтвердили пока смерть только трех находившихся на борту вертолета.
Фото: AFP
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