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В Японии нашли без сознания остальные четыре человека с упавшего вертолета

6 марта 2017, 07:38

Врачи подтвердили пока смерть только трех находившихся на борту вертолета.


Спасатели в Японии обнаружили в понедельник в бессознательном состоянии остальных четырех из девяти человек с борта вертолета Bell-412EP на месте его крушения в горах в префектуре Нагано, сообщает РИА Новости.

Вертолет, на борту которого находились семеро пожарных, пилот и инженер, вылетел для учебного полета 5 марта из аэропорта Мацумото в префектуре Нагано. Через 20 минут он должен был приземлиться на запасную посадочную площадку в горах.

Когда вертолет не вышел на связь через полчаса после назначенного времени, спасательный центр обратился за помощью к полиции. Через два часа обломки вертолета были обнаружены на восточном склоне горы Хатибусэ в той же префектуре.

Врачи подтвердили пока смерть только трех находившихся на борту вертолета.

Фото: AFP

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