Северокорейские ракеты достигли высоты 260 километров
6 марта 2017, 08:21
КНДР провела в понедельник пуск четырех ракет.
Ракеты КНДР достигли высоты 260 километров, преодолев расстояние в тысячу километров в Японском море, сообщает РИА Новости.
"Северокорейские ракеты преодолели тысячу километров, достигнув высоты 260 километров", — приводит агентство заявление комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.
Как сообщалось ранее, КНДР провела в понедельник пуск четырех ракет, предположительно нового типа, которые упали в исключительной экономической зоне Японии.
Фото: AP Photo
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