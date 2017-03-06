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Северокорейские ракеты достигли высоты 260 километров

6 марта 2017, 08:21

КНДР провела в понедельник пуск четырех ракет.


Ракеты КНДР достигли высоты 260 километров, преодолев расстояние в тысячу километров в Японском море, сообщает РИА Новости.

"Северокорейские ракеты преодолели тысячу километров, достигнув высоты 260 километров", — приводит агентство заявление комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Как сообщалось ранее, КНДР провела в понедельник пуск четырех ракет, предположительно нового типа, которые упали в исключительной экономической зоне Японии.

Фото: AP Photo

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