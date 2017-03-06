Нурмагомедов извинился перед болельщиками за несостоявшийся бой с Фергюсоном

"Я знаю, много людей ждали этот бой, и я всех подвел. На счет сорванного боя, хочу извиниться перед моими болельщиками, UFC и перед моим соперником. С моим здоровьем все хорошо, бывало и хуже, но каждый раз эти испытания меня делали только сильнее. Спасибо всем за поддержку", - написал спортсмен на своей странице в социальной сети Instagram.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был стать одним из главных событий турнира, прошедшего 5 марта в Лас- Вегасе. На кону поединка стоял титул "временного" чемпиона UFC в легком весе, что в перспективе давало победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в бою за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры "сгонки" веса.





28-летний Нурмагомедов не знает поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 - досрочно).





Фото: ToFight.Ru



