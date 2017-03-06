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Эмма Уотсон прокомментировала свое фото топлес

6 марта 2017, 08:54

Уотсон заявила, что феминизм отстаивает возможность женщин делать выбор, что он — про свободу и равенство.


Британская актриса Эмма Уотсон прокомментировала свое фото топлес, передает Газета.ru.

Ранее Уотсон подверглась критике после появления ее полуобнаженного фото в журнале Vanity Fair. Одни комментаторы заявили о лицемерии Уотсон, другие отметили, что феминизм – это предоставление женщинам права свободного выбора. По словам одного из пользователей, сексуальность не отвлекает от потрясающей работы, которой занимается актриса.

Уотсон заявила, что феминизм отстаивает возможность женщин делать выбор, что он — про свободу и равенство.

«Я не понимаю, какое отношение моя грудь имеет к этому. Это приводит в замешательство», — сказала она.

Фото: Vanity Fair

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