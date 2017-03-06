ВОЗ назвала уровень детской смертности из-за загрязненной окружающей среды

Каждый год из-за загрязненной окружающей среды погибают 1,7 миллиона детей младше пяти лет, что составляет четверть детских смертей по этому возрасту во всем мире, РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).





"Каждый год риски, связанные с окружающей средой, в том числе загрязнение воздуха жилых помещений, так и вне, пассивное курение, неочищенная вода, недостаток санитарных мер и неправильная гигиена, уносят жизни 1,7 миллиона детей моложе пяти лет", — говорится в докладе ВОЗ.





Организация выделила пять основных причин детских смертей связанными с плохими условиями окружающей среды. На первом месте стоят респираторные заболевания, от которых погибают 570 тысяч детей, в том числе из-за пневмонии. Более 360 тысяч детей погибают из-за расстройства желудка, вызванного водой низкого качества, плохой санитарией и гигиеной.





Порядка 270 тысяч детей умирают в первый месяц рождения. Еще 200 тысяч из-за малярии, для предотвращения которой необходимы специальные меры по ограничению и уменьшению мест распространения москитов. Столько же погибают от различных травм, отравлений, связанных с окружающей средой.



