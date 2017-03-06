Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Карагандинской области пропавшую девочку нашли в степи

6 марта 2017, 09:12

Ребенок доставлен в районную больницу с переохлаждением.


В Карагандинской области полицейские нашли в степи пропавшую пятилетнюю девочку, пишет "Новый вестник".

Как сообщается, ученица нулевого класса после занятий вышла из школы в селе Байкадам и пропала. В поисках ребенка был задействован весь личный состав ОВД Бухар-Жырауского района. Было создано пять поисковых групп.

По словам руководителя пресс-службы Департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжана Кудиярова, в ходе розыскных мероприятий практически в полночь сотрудники полиции нашли девочку в пяти километрах от поселка. Оказалось, что школьница заблудилась.

Ребенок доставлен в районную больницу с общим переохлаждением организма.

Фото: nv.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...