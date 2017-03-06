В Карагандинской области пропавшую девочку нашли в степи
6 марта 2017, 09:12
Ребенок доставлен в районную больницу с переохлаждением.
В Карагандинской области полицейские нашли в степи пропавшую пятилетнюю девочку, пишет "Новый вестник".
Как сообщается, ученица нулевого класса после занятий вышла из школы в селе Байкадам и пропала. В поисках ребенка был задействован весь личный состав ОВД Бухар-Жырауского района. Было создано пять поисковых групп.
По словам руководителя пресс-службы Департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжана Кудиярова, в ходе розыскных мероприятий практически в полночь сотрудники полиции нашли девочку в пяти километрах от поселка. Оказалось, что школьница заблудилась.
Ребенок доставлен в районную больницу с общим переохлаждением организма.
Фото: nv.kz
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