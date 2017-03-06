В Карагандинской области пропавшую девочку нашли в степи

В Карагандинской области полицейские нашли в степи пропавшую пятилетнюю девочку , пишет , пишет "Новый вестник"





Как сообщается, ученица нулевого класса после занятий вышла из школы в селе Байкадам и пропала. В поисках ребенка был задействован весь личный состав ОВД Бухар-Жырауского района. Было создано пять поисковых групп.





По словам руководителя пресс-службы Департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжана Кудиярова, в ходе розыскных мероприятий практически в полночь сотрудники полиции нашли девочку в пяти километрах от поселка. Оказалось, что школьница заблудилась.





Ребенок доставлен в районную больницу с общим переохлаждением организма.



