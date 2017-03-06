Семиклассник явился на урок в алкогольном опьянении в Карагандинской области
6 марта 2017, 09:20
Мальчика доставили в токсикологическое отделение больницы.
Ученик седьмого класса общеобразовательной средней школы в поселке Долинка Карагандинской области явился на занятия в состоянии сильной степени алкогольного опьянения, сообщает МИА «Казинформ».
На пьяного ученика обратила внимание учительница и тут же в сопровождении коллеги доставила мальчика в токсикологическое отделение больницы. Ему поставлен диагноз: отравление алкоголем.
«Мальчик говорит, что принес бутылку со спиртным с собой. В какой момент времени он принял алкоголь и почему этот факт был вообще допущен, выясняется в ходе проведения служебного расследования», - сообщила дежурный педагог средней школы.
Это не первое ЧП в школе в Карагандинской области. Во время занятий 23 января 2016 года ученик седьмого класса одной из средних школ Караганды выпрыгнул из окна 3 этажа.
Выяснилось, что в тот день завуч школы вызвала его в кабинет и пригрозила переводом в школу для детей с девиантным поведением, если он продолжит нарушать порядок на уроках и обижать одноклассниц. Когда мальчик вернулся в класс, над ним стали недоброжелательно шутить сверстники, заявляя, что он теперь отправится в детскую колонию. Воспользовавшись тем, что учительница истории писала задание на доске, мальчик поднялся на подоконник, открыл окно и прыгнул. С множественными травмами он был госпитализирован. Директор школы, завуч и учительница истории были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Фото: соцсети
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