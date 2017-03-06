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В Шахтинске мужчина выстрелил в родного брата

6 марта 2017, 09:22

Факт огнестрельной травмы повлек за собой составление протокола и соответствующее наказание.


В Шахтинске мужчина выстрелил из травматического пистолета в родного брата, пишет Kriminalka.kz.

21 февраля в квартире у сестры поссорились два родных брата. Как оказалось, младший брат приехал в гости к родне из Астаны. Неизвестно, что не поделили родные люди в разгар семейного застолья, но старший брат последним аргументом в споре выбрал выстрел из травматического пистолета прямо в живот младшему.

На «скорой» астанчанин был доставлен в ЦГБ Шахтинска, пуля была изъята из брюшной стенки, госпитализация не понадобилась.

Несмотря на то, что заявление никто участников ссоры писать не стал, факт огнестрельной травмы повлек за собой составление протокола и соответствующее наказание за незаконное хранение оружия, так как изъятый пистолет МП79 марки «Байкал» калибра 9 мм по базе ОВД не значится.

Фото: guns.ru

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