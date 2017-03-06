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Центр Алматы встал в пробке из-за чуть не перевернувшейся фуры

6 марта 2017, 09:33

Затруднено движение по ул.Толе би, а также на прилегающих улицах.


6 марта утром в Алматы в аварию попала многотонная фура, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел по ул.Толе би, в районе пересечения с ул.Байтурсынова.

Как пояснил водитель грузовой машины, он разворачивался, и в этот момент у грузовика (1998 года выпуска) отломало мост, колеса вывернуло. В итоге многотонная машина встала поперек дороги, чуть не перевернувшись на бок.

Из-за происшествия часть района города встала в пробке - затруднено движение по ул.Толе би, а также на прилегающих улицах.



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