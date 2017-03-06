Центр Алматы встал в пробке из-за чуть не перевернувшейся фуры

Затруднено движение по ул.Толе би, а также на прилегающих улицах.

6 марта утром в Алматы в аварию попала многотонная фура,





Инцидент произошел по ул.Толе би, в районе пересечения с ул.Байтурсынова.





Как пояснил водитель грузовой машины, он разворачивался, и в этот момент у грузовика (1998 года выпуска) отломало мост, колеса вывернуло. В итоге многотонная машина встала поперек дороги, чуть не перевернувшись на бок.





Из-за происшествия часть района города встала в пробке - затруднено движение по ул.Толе би, а также на прилегающих улицах.



