В Панаме 16 человек погибли при крушении автобуса в ущелье

Отмечается, что в транспортном средстве находились рабочие, задействованные в сельском хозяйстве.

По меньшей мере 16 человек погибли и 35 получили увечья в результате дорожно-транспортного происшествия в Панаме. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press, передает передает ТАСС





Согласно заявлению местных властей, на участке Панамериканского шоссе примерно в 170 км к юго-западу от столицы страны в воскресенье автобус упал с моста в ущелье. Отмечается, что в транспортном средстве находились рабочие, задействованные в сельском хозяйстве.





О причинах ДТП не сообщается.



