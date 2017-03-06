В Панаме 16 человек погибли при крушении автобуса в ущелье
6 марта 2017, 09:43
Отмечается, что в транспортном средстве находились рабочие, задействованные в сельском хозяйстве.
По меньшей мере 16 человек погибли и 35 получили увечья в результате дорожно-транспортного происшествия в Панаме. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press, передает ТАСС.
Согласно заявлению местных властей, на участке Панамериканского шоссе примерно в 170 км к юго-западу от столицы страны в воскресенье автобус упал с моста в ущелье. Отмечается, что в транспортном средстве находились рабочие, задействованные в сельском хозяйстве.
О причинах ДТП не сообщается.
Фото с сайта vesti.ru
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