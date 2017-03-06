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В Панаме 16 человек погибли при крушении автобуса в ущелье

6 марта 2017, 09:43

Отмечается, что в транспортном средстве находились рабочие, задействованные в сельском хозяйстве.


По меньшей мере 16 человек погибли и 35 получили увечья в результате дорожно-транспортного происшествия в Панаме. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press, передает ТАСС.

Согласно заявлению местных властей, на участке Панамериканского шоссе примерно в 170 км к юго-западу от столицы страны в воскресенье автобус упал с моста в ущелье. Отмечается, что в транспортном средстве находились рабочие, задействованные в сельском хозяйстве.

О причинах ДТП не сообщается.

Фото с сайта vesti.ru

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