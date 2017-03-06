Сеул и Токио созывают экстренное заседание совбезов из-за запуска ракет КНДР
6 марта 2017, 09:50
Как ранее сообщал премьер-министр Японии Синдзо Абэ, три из четырёх запущенных ракет упали в исключительной экономической зоны его страны.
Сегодня власти Японии и Южной Кореи созывают экстренные заседания советов национальной безопасности в связи с запуском четырёх баллистических межконтинентальных ракет Северной Кореей. Об это сообщает агентство Рёнхап.
Японский премьер Синдзо Абэ уже заявил, что угроза со стороны КНДР вышла на новый уровень.
Напомним, что сегодня КНДР провела запуск четырёх межконтинентальных баллистических ракет, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии, которая, в свою очередь, направила решительный протест Северной Корее в связи со случившимся.
Сергей Асташов
Фото с сайта life.ru
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