Сеул и Токио созывают экстренное заседание совбезов из-за запуска ракет КНДР

Японский премьер Синдзо Абэ уже заявил, что угроза со стороны КНДР вышла на новый уровень.





Напомним, что сегодня КНДР провела запуск четырёх межконтинентальных баллистических ракет, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии, которая, в свою очередь, направила решительный протест Северной Корее в связи со случившимся.