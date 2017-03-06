На счет фонда пострадавшим от взрыва в Шахане поступило более 177 млн тенге

На счет фонда помощи пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в поселке Шахан Карагандинской области поступило более 177 млн тенге. О том, как расходуют эти средства в интервью корреспонденту BNews.kz рассказала председатель попечительского совета Жамала Мамерханова.

По словам Жамалы Мамерхановой, члены попечительского совета в Шахане бьются на собраниях за каждую копейку, много спорят, убеждают друг друга, а также жителей поселка в целесообразности вложения средств, думают, как поступить рациональней, и в итоге с трудом, но приходят к общему решению.

- На сегодня в наш фонд поступило 177 млн 224 тыс 496 тенге. Израсходовано 92 млн 057 тысяч 770 тенге. Остаток составляет 85 млн 166 тысяч 726.

Деньги на счет уже практически не поступают. На сегодняшний день из 14 квартир, которые мы должны были приобрести, 13 купили и мы по ним уже рассчитались. Поправлюсь, 11 квартир приобретено, по двум выплачена компенсация.

Осталась не купленной, только квартира для Полины Андроповой, девочки-сироты, они хотят в Караганде квартиру, и мы сейчас не можем квартиру подобрать, потому что не можем договориться. То, что нас по цене устраивает - им не нравится, то, что им нравится - очень дорого. Сейчас нашли квартиру, она довольно дорогая, четырехкомнатная на Юге Караганды, хороший ремонт, все, стоимость 18 млн тенге, но там не совсем в порядке все с продавцами. Решаем этот вопрос. Поэтому Полина остается еще без квартиры.

- Компенсация квартир двум семьям, в какую сумму обошлась?

- Это возмещение произошло так. Родные одной из погибших - это семья Татьяны Кан, решили, что не будут искать квартиру и попросили денежную компенсации. Мы выплатили им 6 млн тенге. Сумма компенсации второй семье составила 2 млн тенге. Там женщина сама позже купит квартиру. По этим компенсациям банк фонду деньги возвращать не будет.

- Людям уже возместили стоимость имущества?

- В целом возмещение мы всем семьям уже сделали, одна семья сейчас, там были вопросы между родственниками, но, скоро они договорятся между собой. Похороны, поминки, 40 дней в том числе, мы уже все оплатили, памятники всем возместили. Организация похорон, поминальных обрядов и изготовление памятников обошлось в 7 480 293 тенге. Материальная помощь семьям погибших - 9 млн. тенге, помощь пострадавшим - 1 млн. тенге. Возмещение личных расходов семьям погибших - 625 тыс. 876 тенге. Строительные работы пока оплачиваем.

- Как обстоят дела с квартирами, в которых отказались жить люди после ЧП?

- Ремонтные работы в этих квартирах еще идут, мы же думали, из 10 квартир 9 себе заберем, но получается нам по одной квартире, акимат информацию неверно дал, ошиблись. Одна квартира, она при любом раскладе перейдет в коммунальную собственность, ею распорядится местный исполнительный орган. Государству эти квартиры не уйдут, мы же хотели их передать детям сиротам по договору прямого дарения, но окончательно не решен этот вопрос. Так что списки смотрим, будем решать, определять. Ну, и по самим квартирам. Состояние этих квартир таково, что там нужно ремонт капитальный делать, там только две квартиры - «заходи и живи», остальные квартиры в таком запущенном состоянии, этих квартир восемь.

- Жамала Сагинтаевна, как обстоят дела с оплатой модульной котельной?

- Есть ходатайство на сумму 8,1 млн тенге. По модульной котельной мы сделали аванс, 5 млн тенге, ну, не всю сумму заплатили, потому что там много вопросов возникает и у домкома, и у жителей, и у нас. Не все нравится, и нас цена смущает, и поэтому мы нашли организацию, которая должна просчитать все, проверить смету на корректность и так далее. Дело в том, что найти такую фирму, которая бы смогла проверку провести - очень было сложно, как слышат, что Шахан - никто связываться не хочет.

- После того, как сделаете ремонты, произведете все выплаты, куда планируете направить оставшиеся деньги?

- Деньги, которые останутся, мы хотим направить на вынос котельных из домов, было же предписание, что необходимо все эти котельные привести в порядок. Но дело в том, что на эти цели необходимо 70-80 млн тенге, уже точно решено, что в поселке Шахан будут строить локальную котельную, выделены средства, это вопрос времени, но и люди говорят, зачем тратить деньги на приведение в порядок их домовых котельных, если через несколько лет появится одна локальная котельная в Шахане. Говорят, 17 лет мы топили так, еще три года потерпим, пока котельная не появится. Многие думают, что эти деньги будут потрачены неэффективно. Я тоже как экономист так думаю. Но пока этот вопрос тоже на рассмотрении.

- Вот всех смущает сумма транспортных расходов, которые были оплачены из фонда, что эта за цифра?

- Когда рабочие делали демонтаж разрушенной части дома, использовали технику. Тогда же технику искали экстренно, у кого что есть, помогали предприниматели. При этих работах использовались кран, погрузчик, грузовые машины.

Занималось этим делом, привлечением транспорта специализированного ПК «Аспап». Вот расходы на все это и были взяты. Сумма демонтажа несущих конструкций, транспортных расходов составила 6 млн. 660 тыс. 162 тенге. На все есть отчет, часы работы транспорта фиксировали ежедневно. И насколько я знаю, цена этих работ была гораздо ниже рыночной стоимости.

Хотелось бы сказать, еще. Честно говоря, на членах попечительского совета лежит большая ответственность, и я лично спорю и бьюсь за каждую копейку, как будто это мои деньги, потому что потом нам нужно будет перед всеми держать отчет.