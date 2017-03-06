Какие цветы предпочитают казахстанские женщины
6 марта 2017, 09:53
Особой популярностью по-прежнему пользуются цветы из Голландии.
Ежегодно в Казахстане, в канун главного женского праздника, 8 марта, по разным оценкам экспертов, реализуется цветов на сумму, превышающую несколько десятков миллионов долларов, сообщает МИА "Казинформ".
При этом только 30% всех цветов приходится на местную продукцию, а 70% роз, хризантем и акаций привозят из-за рубежа.
Главным образом, это цветы из Эквадора, Нидерландов, Колумбии, Бельгии, России, Китая и Узбекистана. Причем, если раньше, львиную долю рынка составляли цветы, преимущественно, привезенные из Эквадора и Нидерландов, то сегодня - предприниматели больше пытаются завезти ее из Турции, Италии, России, Китая, Израиля и Колумбии.
Но особой популярностью по-прежнему пользуются цветы из Голландии, которые в основном приобретаются с голландских аукционов, куда поступают цветы, выращенные в Европе, Африке и Латинской Америке. При этом благодаря Интернету поставщики и некоторые продавцы стали больше работать напрямую со страной-производителем.
С какой страны больше всего цветов импортирует Казахстан?
Согласно статданным Агентства по статистике, в структуре импорта за 2016 год, преобладает ввоз цветов из Нидерландов и Колумбии.
Существенно упал объем ввозимой цветочной продукции из Эквадора. Если, к примеру, в 2015 год в Казахстан было завезено из этой страны более 132 тонн различных цветов на сумму более 924 тысяч долларов, то в 2016 году этот показатель составил 36 тонны на сумму 348,9 тысячи долларов. То есть поставки в денежном выражении упали почти в 3 раза.
Голландия - страна роз и тюльпанов
Считается, что больше всего на рынке цветочной продукции из Голландии представлены розы, однако, на практике из Нидерландов больше везут на продажу хризантемы. Так, только в 2015 году голландских хризантем привезли в Казахстан в объеме 549,4 тонны на сумму 3,4 млн долларов. А роз - 57,6 тонны на сумму 863,9 тыс долларов.
В 2016 году было импортировано более 652 тонн голландских хризантем на сумму 3,8 млн долларов и роз - 42,8 тонны на сумму 237,6 тысяч долларов. То есть наблюдается незначительное снижение за счет того, что, к примеру, розы стали в 2016 году завозить в больших объемах из Турции. Согласно данным статкомитета, в 2016 году из Турции было завезено в Казахстан 50,2 тонны роз на сумму 193,7 тысяч долларов. Из Узбекистана - в объеме 57 тонны на сумму 145,6 тысяч долларов.
Для сравнения, в 2015 году из соседней страны в Казахстан было завезено 123,7 тонны роз на общую сумму 603,4 тысячи долларов. А из Турции всего 100 килограммов на сумму 10 тысяч долларов.
Аналогичная ситуация по импорту хризантем. В 2016 году неожиданно лидирующую позицию в этом направлении заняла Италия. Объем импорта по данной позиции составил в прошлом году 164,8 тонны на общую сумму 469,8 тысячи долларов. К примеру, в 2015 году из Италии было завезено всего 4,2 тонны на сумму 9,1 тысяч долларов.
Значительную часть импорта цветов из Голландии составляют также лилии. В 2016 году их в страну для продажи завезли в объеме 29,6 тонны на сумму 208,7 тысячи долларов. Для сравнения, в 2015 году показатель импорта голландских лилий в Казахстан составлял 286,1 тысячи долларов или 40,9 тонны.
Стоит отметить, что на долю Голландии приходится треть всего цветочного рынка не только Казахстана, но и России. Так только в нашей стране объем ввезенной цветочной продукции из Нидерландов за 2015 год составил 684,3 тонны на сумму 4,8 млн. долларов. В 2016 году он немного вырос и уже составил 764,7 тонны на сумму 4,6 млн долларов.
Какие цветы больше предпочитают мужчины дарить своим любимым на 8 марта?
Основными покупателями цветов в стране, по-прежнему, являются жители Алматы и Астаны, на которых приходится около 70-80% всех продаж. При этом, казахстанские мужчины не экономят деньги на цветах. По разным оценкам, мужчины ежегодно покупают цветов в канун 8 марта на сумму несколько десятков тысяч долларов, при том, что в эти дни, как правило, цены бывают существенно завышенными.
Заказ в 101 розу, по-прежнему, один из самых популярных среди казахстанских мужчин, рассказывает предприниматель из Астаны Руслан Салыков, который в цветочном бизнесе уже почти 5 лет. И это, несмотря на то, что в мире бушует кризис.
«Если раньше, мужчины старались покупать 101 розу, то сегодня особый шик - это подъезжать на Мерседесе-221 и забивать до отказа машину дорогими розами и что примечательно в объеме 221 розы. Это считается символичным числом «благополучия», а затем дарить автомобиль с цветами своим возлюбленным. Но это очень богатые люди так делают. Но в основном, люди, конечно, сейчас стали так не раскошеливаться в эти дни», - рассказал Салыков.
По его словам, если раньше казахстанцы предпочтение больше отдавали розам, то в последние годы чаще всего выбирают орхидеи и голландские тюльпаны. При этом большой спрос на цветы желтого и белого цвета.
«Все помнят, что был такой случай несколько лет назад, об этом в газетах писали, когда своей любимой мужчина подарил миллион алых роз. Конечно, в Астане и Алматы я про такое не слышал. Но могу сказать, что у нас, к примеру, самое большое количество цветов покупали в объеме 1000 и 1 розы. Но это был молодой парень, который подарил своей девушке лучшие цветы, которые были в городе, а затем сделал предложение», - рассказал столичный предприниматель.
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