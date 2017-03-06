Какие цветы предпочитают казахстанские женщины

Считается, что больше всего на рынке цветочной продукции из Голландии представлены розы, однако, на практике из Нидерландов больше везут на продажу хризантемы. Так, только в 2015 году голландских хризантем привезли в Казахстан в объеме 549,4 тонны на сумму 3,4 млн долларов. А роз - 57,6 тонны на сумму 863,9 тыс долларов.

В 2016 году было импортировано более 652 тонн голландских хризантем на сумму 3,8 млн долларов и роз - 42,8 тонны на сумму 237,6 тысяч долларов. То есть наблюдается незначительное снижение за счет того, что, к примеру, розы стали в 2016 году завозить в больших объемах из Турции. Согласно данным статкомитета, в 2016 году из Турции было завезено в Казахстан 50,2 тонны роз на сумму 193,7 тысяч долларов. Из Узбекистана - в объеме 57 тонны на сумму 145,6 тысяч долларов.



