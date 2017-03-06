В Караганде лжемедики обворовали двух пенсионеров
6 марта 2017, 10:00
После медосмотра врачи спешно покидали квартиру, а после их ухода старики не могли найти свои сбережения.
Врачи-самозванцы из службы скорой медицинской помощи обманом проникли в квартиры двоих пенсионеров в Караганде и похитили их деньги, сообщает МИА «Казинформ».
Придя к старикам, лжеврачи заявили, что в регионе проходит акция по медобследованию пенсионеров по месту их жительства. После медосмотра врачи спешно покидали квартиру, а после их ухода старики не могли найти свои сбережения.
Причем для убедительности своей легенды о причастности к медицине мошенники надели зимнюю спецформу врачей скорой помощи - синие куртки. С собой у них была сумка с медицинскими инструментами, необходимыми для медосмотра.
Как сообщили в ГУ станция «Скорая медицинская помощь» управления здравоохранения Карагандинской области, сотрудники этого ведомства не совершают плановых объездов пенсионеров.
«Следует помнить, что врачи скорой помощи без вызова к пациентам не приезжают, независимо от возраста и диагноза. Тем более, наши врачи не передвигаются во время выполнения своих функциональных обязанностей на личных автомобилях. Выезд осуществляется только на специальном служебном транспорте», - прокомментировали в администрации областной станции скорой медицинской помощи.
Фото: Poltava.today
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