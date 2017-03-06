В Караганде лжемедики обворовали двух пенсионеров

Как сообщили в ГУ станция «Скорая медицинская помощь» управления здравоохранения Карагандинской области, сотрудники этого ведомства не совершают плановых объездов пенсионеров.

«Следует помнить, что врачи скорой помощи без вызова к пациентам не приезжают, независимо от возраста и диагноза. Тем более, наши врачи не передвигаются во время выполнения своих функциональных обязанностей на личных автомобилях. Выезд осуществляется только на специальном служебном транспорте», - прокомментировали в администрации областной станции скорой медицинской помощи.



