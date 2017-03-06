Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Караганде лжемедики обворовали двух пенсионеров

6 марта 2017, 10:00

После медосмотра врачи спешно покидали квартиру, а после их ухода старики не могли найти свои сбережения.


Врачи-самозванцы из службы скорой медицинской помощи обманом проникли в квартиры двоих пенсионеров в Караганде и похитили их деньги, сообщает МИА «Казинформ».

Придя к старикам, лжеврачи заявили, что в регионе проходит акция по медобследованию пенсионеров по месту их жительства. После медосмотра врачи спешно покидали квартиру, а после их ухода старики не могли найти свои сбережения.

Причем для убедительности своей легенды о причастности к медицине мошенники надели зимнюю спецформу врачей скорой помощи - синие куртки. С собой у них была сумка с медицинскими инструментами, необходимыми для медосмотра.

Как сообщили в ГУ станция «Скорая медицинская помощь» управления здравоохранения Карагандинской области, сотрудники этого ведомства не совершают плановых объездов пенсионеров.

«Следует помнить, что врачи скорой помощи без вызова к пациентам не приезжают, независимо от возраста и диагноза. Тем более, наши врачи не передвигаются во время выполнения своих функциональных обязанностей на личных автомобилях. Выезд осуществляется только на специальном служебном транспорте», - прокомментировали в администрации областной станции скорой медицинской помощи.

Фото: Poltava.today

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...