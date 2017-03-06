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Новости за сегодня

Назарбаев обсудил с Путиным актуальные темы сотрудничества

 

Телефонный разговор президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным состоялся 4 марта, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили наиболее актуальные темы двухстороннего сотрудничества в свете последней встречи лидеров в Алматы.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам региональной повестки дня в связи с недавно состоявшимися визитами Владимира Путина в Таджикистан и Кыргызстан.

В контексте только что завершившихся женевских переговоров, Президент России сообщил о намерении военных подразделений сирийской оппозиции провести очередную встречу по урегулированию сирийского кризиса в Астане в середине марта этого года.

В свою очередь, Президент Казахстана заявил о готовности организовать такие переговоры.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

 

6 марта 2017, 09:30
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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