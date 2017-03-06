Алматинские предприниматели предложили уникальный набор производств

Предприниматели, осваивающие территорию «Индустриальной зоны Алматы», предложили уникальный набор производств: от выращивания овощей до проката труб. Однако, объединяет их не только территория. Все представленные производства конкурентоспособны, наукоёмки, высокотехнологичны и экспортоориентированы. Генеральный директор ТОО «Индустриальная зона Алматы» Адиль Бурлибаев рассказывает, что уже есть, а что появится в ближайшем будущем.





- Проекту «Индустриальная зона Алматы» уже пятый год. Реализация его начата в 2012 году. Полное завершение строительства инженерных коммуникаций запланировано на конец 2017 - начало 2018 года.





- Чем из инфраструктуры предприниматели уже могут пользоваться?





- На сегодня на территории Индустриальной зоны уже построены две электрические подстанции, напрямую запитанные от ТЭЦ-2. Подведены магистральный газ, вода, имеется канализация. В настоящее время ведутся работы по окончанию строительства железнодорожной станции. Кроме самой станции, существует проект по строительству распределительных выставочных путей. Обычными тупиками здесь не обойтись, крупному промышленному производству необходимо формирование подвижных составов.





- А промышленники уже обратили внимание на возможности индустриальной зоны?





- Привлечение и отбор компаний для строительства промышленных предприятий на территории Индустриальной зоны ведется с 2013 года. В итоге сейчас реализуется 33 проекта с размером инвестиций в 170 млрд тенге. Могу перечислить некоторые из них.





Полным ходом ведутся строительно-монтажные работы компанией GRAND-FOOD – дочерним предприятием известного производителя мороженого «Шин-Лайн». На территории зоны компания разворачивает молокоперерабатывающий комплекс по производству мороженого и других молочных продуктов.





Еще один проект – компания «БИО Ондеу» по глубокой переработке пшеницы. Это дочернее предприятие инвестиционного фонда «Верный капитал», будет заниматься производством фруктозной патоки, фруктозы и глютена. Аналогичный проект разворачивает компания «Алатау бидай».





Казахстанско-китайское СП ведет строительство завода по холодному прокату труб для нефтяной и газовой промышленности под потребности CNPC. Этот проект осуществляется в рамках договоренности на уровне глав государств двух стран. В Казахстан переносится производство тех видов продукции, которые потребляют здесь китайские компании.





Данный проект не является единственным совместным производством на базе Индустриальной зоны. Строительство ведут также «КМК Инвест» – российско-казахстанский проект по производству различных кабелей, компания «КЗОН» – казахстанско-китайский проект по переработке масел.





Неплохо представлен сектор стройматериалов. Компания «Техновид» налаживает производство фасадных панелей. «Высотник» планирует выпуск железобетонных изделий, компания «АССЕТ» -полимерных труб. Компания «Интел Тех Астана» намерена выпускать специальный цемент, необходимый нефтяной промышленности в условиях повышенной влажности.





Кроме того, ведутся переговоры о передислокации за черту города АЗТМ, а также вагоноремонтного завода (компания «ЫРЫСТЫ»). Что касается последнего предприятия, то договоренность по продаже земель в черте города и получению ее на территории Индустриальной зоны - на стадии завершения.





- То есть, Индустриальная зона выполняет еще и социальную миссию - очищает мегаполис от промышленных источников, негативно влияющих на экологический фон?





- Совершенно верно, индустриальная зона предназначена и для выноса существующих предприятий за черту города. Таким образом, выигрывают не только заводы, у которых появляется возможность значительно сократить затраты на подведение инфраструктурных ресурсов, коммунальные услуги и электроэнергию, но и рядовые алматинцы.





Новые же производства получают землю с подведенной инфраструктурой. Впрочем, надо отметить, что земля на первом этапе выдается не в собственность, а в аренду.





- Первыми на базе индустриальной зоны запустили производство аграрии. Расскажите, что за теплица у вас тут уже функционирует?





- В марте 2015 года ТОО «BRB APK» при финансовой поддержке АО «Казагрофинанс» начало строительство, а в октябре 2016 года осуществило запуск тепличного комплекса. Его отличительные черты - технологичность и высокая производительностью. На момент пуска объемы реализации тепличной продукции составляли более 700 тонн в месяц, сейчас этот показатель - 1200 тонн. Можно говорить, что тепличный комплекс вносит посильный вклад в обеспечении продовольственной безопасности, проще говоря, снабжает алматинцев местными овощами. А рынок, учитывая прилегающие территории, это 2,7 млн человек.





Понятие «продовольственная безопасность» подразумевает сразу три аспекта: количество, разнообразие и качество продуктов питания. Касательно этого у тепличников из «BRB APK» полный порядок. Они выращивают 9 наименований огурцов и томатов, расчетный объем производства - более 7 500 тонн овощей в год, а за качеством следят как наши, так и зарубежные отраслевые специалисты.





Напомним, индустриальная зона Алматы как объект инфраструктуры реализовывается по программе индустриализации под эгидой Министерства по инвестициям и развитию РК. На создание инфраструктуры из средств республиканского и местного бюджета выделено 21,75 млрд тенге.