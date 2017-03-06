Очередная встреча по Сирии состоится 14-15 марта в Астане

По его словам "страны-гаранты определяют уровень и формат встречи".

"В Женеве мне удалось переговорить с некоторыми представителями сирийской оппозиции, они выражают определенную озабоченность о том, что на данный момент, по их мнению, не совсем исполняются достигнутые договоренности по режиму перемирия, по освобождению военнопленных, а также по определению тех районов, которые должны подпадать под режим перемирия, данную озабоченность некоторых представителей оппозиции мы довели до представителей стран-гарантов", — добавил министр.



