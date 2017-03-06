В одном из кафе Экибастуза прогремел взрыв
6 марта 2017, 10:27
Пострадали два работника заведения.
Накануне в Экибастузе в кафе «Пятница» произошел взрыв газового баллона ёмкостью 200 мл, передает Pavlodarnews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Павлодарской области.
В результате взрыва два работника кафе получили ожоги.
"Мужчина 1979 г.р. получил ожог лица и обеих рук, еще у одного молодого человека 1993 г.р. ожог лица. Им оказана медицинская помощь, но от госпитализации оба отказались. Причины случившегося и причиненный ущерб устанавливаются", - рассказали в ДЧС.
Фото: pavlodarnews.kz
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