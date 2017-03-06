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Новости за сегодня

Акимат Алматы утвердил пробивку улицы Фурманова до улицы Жансугурова

 

В соответствии с Генеральным планом города Алматы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2002 года № 1330, в целях разгрузки основных магистралей северного направления акиматом города Алматы принято решение о пробивке улицы Фурманова с эстакадой до улицы Жансугурова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Заказчиком работ по строительству объекта является Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы.

Администратором бюджетной программы по принудительному отчуждению земельных участков для государственных нужд - Управление земельных отношений города Алматы.

В границах отвода под строительство транспортной развязки расположено 72 земельных участка, выкуп объектов будет производиться поэтапно.

Акиматом города Алматы 27 февраля 2017 года принято постановление № 1/1-189 «О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд» на 26 земельных участков. Указанное постановление опубликовано в средствах массовой информации 28 февраля 2017 года.

В настоящее время Управлением земельных отношений готовятся уведомления и проекты договоров выкупа земельных участков, которые будут направлены собственникам в установленном законом порядке.

Процедура принудительного отчуждения и порядок расчета размеров компенсации регламентирована Земельным кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе».

Дополнительную информацию можно получить обратившись в Управление земельных отношений города Алматы по адресу: улица Толе би, 155, угол улицы Байзакова, 5 этаж, кабинет 504, 514, контактный телефон 378 46 47, вн.504, 514.

Ранее сообщалось, что в Алматы начнут выкупать участки вдоль улиц Фурманова и Жансугурова.

 

6 марта 2017, 10:22
Источник, интернет-ресурс: Акимата Алматы

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