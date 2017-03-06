Марин Ле Пен: я не вижу в Путине угрозы для Европы

"Я не верю в это совершенно. Я думаю, это большой обман", - сказала она в интервью американскому телеканалу Си-би-эс,

По словам Ле Пен, большей угрозой безопасности Европы является политика "холодной войны", которая, по ее словам, "толкает Россию в руки Китаю".

Отвечая на вопрос корреспондента Андерсона Купера, считает ли она президента России Владимира Путина убийцей и угрозой для Европы и всего региона, она сказала, что "Путин не совершил ничего такого, что позволяло бы сделать подобные выводы".

В интервью речь зашла и о кредите в 9 млн евро, который Марин Ле Пен получила в 2014 году у Первого чешско-российского банка. На вопрос ведущего, не оказывает ли это влияния на ее отношение к политике Кремля, лидер "Национального фронта", как она уже это делала раньше, ответила, что взяла кредит на финансирование своей партии в России, поскольку французские банки ей в этом отказывали.





В начале января в интервью французской телекомпании BFMTV и Radio Monte Carlo Марин Ле Пен заявила, что аннексия Россией Крыма в 2014 году не была незаконной.





В том же интервью на вопрос, является ли Крым, по ее мнению, неотъемлемой частью России, Ле Пен ответила утвердительно.





"Национальный фронт", выступающий против иммиграции и настроенный скептически по отношению к ЕС, получил 27% голосов на прошедших в декабре прошлого года во Франции выборах в местные органы власти.





Марин Ле Пен называет глупыми и бестолковыми санкции, введенными странами Запада в отношении России из-за аннексии Крыма и вооруженного конфликта в Донбассе, и выступает за улучшение отношений с Москвой.





Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля. Второй тур состоится в случае, если в первом ни один из кандидатов не сумеет набрать более половины голосов избирателей, и пройдет 7 мая.

Социологические опросы в последнее время предрекают Ле Пен уверенный выход во второй тур, в котором, впрочем, ее шансы оцениваются не слишком высоко.





Однако когда корреспондент Си-би-эс сказал, что опросы общественного мнения не позволяют ей надеяться на победу, Марин Ле Пен ответила, что опросы не предсказывали ни "брексит", ни победу Дональда Трампа.