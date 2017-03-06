В Алматы вынесен приговор по нашумевшему делу трансгендера

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы вынесен приговор девушке-трансгендеру, передает корреспондент передает корреспондент Today.kz





Решением суда Виктория Берходжаева признана виновной по ст. 194 ч.4 п.2 УК РК (вымогательство) и приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества.





Напомним , история о том, что в Алматы судятся два трансгендера всколыхнула общественность осенью прошлого года. Один бывший мужчина написал заявление в полицию на другого бывшего мужчину по факту вымогательства. История взаимоотношений подсудимой и потерпевшей достаточно сложная. Они познакомились у хирурга, где проводили операции по смене пола. Между девушками-трансгендерами завязалась дружба, которая "треснула" из-за некоего мужчины, который якобы оказывал покровительство одной из фигуранток дела, он оказался их общим знакомым. Подсудимая Виктория Берходжаева сначала собиралась вымогать деньги у него, так как тот женат. Затем переключилась на свою знакомую. Она вымогала с нее крупную сумму в обмен на молчание о том, что когда-то та была мужчиной.

К слову, в самом начале судебного процесса остро встал вопрос: в какую колонию посадят девушку-трансгендера, если ее признают виновной. Этот вопрос возник в связи с тем, что Виктория не сделала документы после смены пола.