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В Алматы вынесен приговор по нашумевшему делу трансгендера

6 марта 2017, 10:31

Девушка приговорена к 7 годам лишения свободы.


В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы вынесен приговор девушке-трансгендеру, передает корреспондент Today.kz.

Решением суда Виктория Берходжаева признана виновной по ст.194 ч.4 п.2 УК РК (вымогательство) и приговорена к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества.

Напомним, история о том, что в Алматы судятся два трансгендера всколыхнула общественность осенью прошлого года. Один бывший мужчина написал заявление в полицию на другого бывшего мужчину по факту вымогательства. История взаимоотношений подсудимой и потерпевшей достаточно сложная. Они познакомились у хирурга, где проводили операции по смене пола. Между девушками-трансгендерами завязалась дружба, которая "треснула" из-за некоего мужчины, который якобы оказывал покровительство одной из фигуранток дела, он оказался их общим знакомым. Подсудимая Виктория Берходжаева сначала собиралась вымогать деньги у него, так как тот женат. Затем переключилась на свою знакомую. Она вымогала с нее крупную сумму в обмен на молчание о том, что когда-то та была мужчиной.
К слову, в самом начале судебного процесса остро встал вопрос: в какую колонию посадят девушку-трансгендера, если ее признают виновной. Этот вопрос возник в связи с тем, что Виктория не сделала документы после смены пола.

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