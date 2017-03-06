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Новости за сегодня

В Шымкенте построят еще один фармацевтический завод

 

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с членом правительства Объединенных Арабских Эмиратов, шейхом Хассаном Абдулькарим Хабиб Мансур Алхерзом и с рядом отечественных предпринимателей, передает пресс-служба акима ЮКО.

В ходе встречи, руководители южноказахстанских компаний «Нuray pharmaceuticals», «AquacrystalCroup» и европейской «BITONFLY» ознакомили акима области с совместными проектами, которые намерены реализовать в регионе. Один из этих проектов - завод по производству изделий медицинского назначения и лекарственных средств. Стоимость проекта составляет 34 млн. долларов США. Лекарства, которые намерены выпускать 50 видов руководство компании «Тассай», попросил около 7 га земельного участка индустриальной зоны. Вместе с тем, предприниматели обратились с просьбой выделить около 7 га земельного участка в индустриальной зоне «Тассай», на котором разместится завод, способный выпускать порядка 50 видов различных медицинских препаратов.

Кроме того, предприниматели доложили главе региона и начале строительства в г.Шымкент жилых комплексов «Sofia Towers» и «Арман», а также торговых центров.

Наряду с этим, в мае этого года начнется строительство двух комплексов, которое простаивает несколько лет. Эти проекты будут реализованы совместно с ОАЭ. На строительство этих объектов, предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов направят 60 процентов инвестиций.

Глава региона, ознакомившись с проектами, призвал завершить их в срок, не оставляя незавершенными.

«Хорошие и нужные проекты. Мы поможем вам в выделении земельного участка в индустриальной зоне «Тассай» для завода. Необходимо в срок, и без задержек завершить строительство жилых комплексов «Sofia Towers» на проспекте Д.Кунаева и «Арман» по улице Адырбекова. Вами подписано соглашение с финансовой организацией Объединенных Арабских Эмиратов. Желаю вам удачи. Самое главное - работу необходимо выполнить качественно и системно», - сказал Ж.Туймебаев.

В свою очередь, член правительства Объединенных Арабских Эмиратов шейх Хассан Абдулькарим Хабиб выразил благодарность акиму области, и подчеркнул, что не возникнет проблем в финансировании указанных проектов.

«Благодарю Вас за прием. Я ознакомился с потенциалом Южно-Казахстанской области, у меня невероятные впечатления от вашего региона. Совместно с казахстанскими предпринимателями, осуществляем ряд проектов в регионе. Уверен, что поставленные цели и задачи будут выполнены на высоком уровне», - сказал шейх Хассан Абдулькарим Хабиб Мансур Алхерз.

В завершение встречи глава региона ознакомил предпринимателей и специального гостя из ОАЭ с проектом «Шымсити», и отметил, что все мнения и предложения будут учтены.

6 марта 2017, 10:28
Источник, интернет-ресурс: Южно-Казахстанского областного акимата

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