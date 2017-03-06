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Новости за сегодня

Поправки в Конституцию во втором чтении рассматривают сегодня в Парламенте

 

В Астане проходит обсуждение поправок в Конституцию во втором чтении. В Парламенте создали совместную комиссию для подготовки Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК», передает Zakon.kz

Комиссия подготовила до второго чтения итоговую сравнительную таблицу до рассмотрения на совместном заседании.

В персональный состав по предлагаемому списку комиссии вошли:

От Сената РК: Серик Акылбаев, Бирганым Айтимова, Аскар Бейсенбаев, Кайрат Ищанов, Дулат Куставлетов, Дарига Назарбаева, Людмила Полторабатько.

От Мажилиса РК: Бактыкожа Измухамбетов, Нурлан Абдиров, Маулен Ашимбаев, Жамбыл Ахметбеков, Анар Жайынганова, Роман Ким, Екатерина Никитинская.

Отметим, что председателем совместной комиссии путем голосования был назначен Нурлан Абдиров.

Напомним, что предыдущее совместное заседание палат Парламента прошло в пятницу, 3 марта. В нем принял участие Президент РК Нурсултан Назарбаев.

 

6 марта 2017, 10:33
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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